Se elevó a naranja la alerta por viento en Neuquén y Río Negro este domingo: qué pasa con la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja la alerta para este domingo en Neuquén y Río Negro. Según el organismo nacional, se aguardan fuertes ráfagas en varias localidades del norte de la Patagonia, y en algunos sectores también se aguardan intensas lluvias. Los detalles.

Por el lado de Río Negro, los sectores que están bajo alerta naranja son Bariloche y la zona cordillerana de Pilcaniyeu y Ñorquincó por viento, a lo cual también se suma una alerta amarilla por lluvias.

«El área será afectada por lluvias persistentes, pudiendo ser algunas locamente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», detallaron.

Además, añadieron que en las zonas más elevadas las precipitaciones podrían ser también en forma de nieve. Se aguarda que el agua sea persistente desde la madrugada hasta horas de la tarde.

Con respecto al viento, en estas zonas se aguarda que en horas de la mañana esta zona sea afectada por vientos del oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h. En el resto de la jornada el viento será persistente, pero no con tanta intensidad.

Mientras tanto, el resto de la provincia está bajo alerta amarilla por vientos del oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h. El fenómeno se sentirá en todo el territorio rionegrino desde la madrugada hasta la tarde.

Foto: SMN.

Qué pasa en Neuquén este domingo con las alertas por viento y lluvia

En el caso neuquino, la localidad bajo alerta naranja es Los Lagos, por «vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h» que se darán en horas de la mañana.

En la madrugada y en horas de la tarde, el viento bajará su intensidad a velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h. A su vez, durante casi toda la jornada también habrá lluvias con «valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm».

Asimismo, las zonas afectada por la alerta amarilla por viento son Huiliches (cordillera y zonas bajas), la cordillera y zonas bajas de Lácar, el sur y zonas bajas de Aluminé, Confluencia, el este de Añelo y Pehuenches, Picún Leufú, Catán Lil, Collón Curá y Zapala.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 65 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 100 km/h», informó el SMN.