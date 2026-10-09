Cipolletti abrió su Feria del Libro con literatura, arte y conocimiento

La apertura de la 21ª Feria del Libro de Cipolletti combinó literatura, música, danza y un importante despliegue audiovisual bajo el lema “Abrí tu mente”. Fotos Oscar Livera.

La literatura salió de las páginas y se mezcló con la música, la danza y las imágenes en la apertura de la 21 Feria del Libro de Cipolletti. Bajo el lema Abrí tu mente, el encuentro comenzó a las 20:30 en el Centro Cultural con una puesta artística que combinó músicos, bailarines, cantantes y un despliegue audiovisual que invitó al público a mirar el conocimiento desde distintas perspectivas.

Después de la presentación llegó el acto protocolar, del que participaron el intendente de Cipolletti Rodrigo Butteler junto con su gabinete municipal, legisladores provinciales y representantes de instituciones educativas, académicas y colegios profesionales. El cierre de la apertura estuvo a cargo de Abrí tu mente, el espectáculo que recorrió la evolución del conocimiento a través de la literatura.

“Arrancamos con todo. Nuestra feria del libro está atravesada al ciento por ciento por lo artístico, así que la apuesta empezó por ahí”, dijo Mariana Prgich, directora general de Cultura de Cipolletti.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, participó del acto protocolar de apertura.

Diez días para explorar la literatura

La organización de la feria demanda un año completo de trabajo y articula a distintas áreas de la Dirección General de Cultura. El Complejo Cultural, las escuelas municipales, la Casa del Escritor, la Escuela de Música y el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel construyen una estructura que sostiene tanto las actividades habituales como la programación especial de estos diez días.

Una parte importante de la propuesta está destinada a las instituciones educativas. La grilla contempla a estudiantes de todos los niveles, desde jardín de infantes hasta el terciario, con recorridos por la feria, espectáculos artísticos o literarios y actividades recreativas o académicas adaptadas a cada edad. “En cada turno tenemos alrededor de 3.000 niños o adolescentes dando vueltas por nuestras instalaciones”, explicó Prgich.

La programación para las escuelas se complementa con las actividades de la tarde, cuando el espacio recibe a familias, jóvenes y adultos que pueden elegir entre presentaciones de libros, talleres, capacitaciones, funciones de cine y espectáculos.

Este sábado, Luis María Pescetti, Diego Golombek y distintas propuestas de música, cine y gastronomía serán parte de la agenda de la Feria del Libro de Cipolletti.

La intención, señaló la funcionaria, es que la feria sea un espacio plural, con distintas maneras de acercarse a la cultura. “Entendemos que nuestra ciudad es una ciudad de libre expresión y que está bueno que haya para todos los gustos, todas las formas de ver la literatura y el arte”, expresó.

Una feria para quedarse todo el día

La edición de este año propone una experiencia que va más allá de la compra de libros o de una recorrida por los stands. La temática Abrí tu mente, centrada en la construcción del conocimiento y las posibilidades del cerebro, atraviesa las actividades y también se refleja en los espacios interactivos que se prepararon para el público.

Entre las propuestas habrá una sala para leer en silencio, una experiencia sensorial, juegos de pensamiento lateral y una sala inmersiva dedicada a la identidad cipoleña, en la que los visitantes podrán dejar fotos o mensajes. La programación incluye, además, un espacio dedicado a las mujeres y un apartado especial para poner en valor la identidad local.

“Buscamos que venir a la feria sea una experiencia integral, que vos puedas venir y pasar todo el día”, resumió Prgich. La propuesta también incluye dos ferias gastronómicas: durante el primer fin de semana, una dedicada a la comida y las culturas del mundo; durante el segundo, la Feria Semilla se sumará con sus propuestas y clases de cocina abiertas al público.

La agenda cinematográfica tendrá funciones para niños, adolescentes y adultos, con películas vinculadas a las ocho temáticas elegidas para esta edición. A eso se sumarán artistas locales, escritores de alcance nacional y espectáculos de distintas disciplinas.

Para Prgich, una de las particularidades de la feria es entender la literatura desde una perspectiva amplia, que no se limite al acto de leer. Esa mirada se refleja en el trabajo de un equipo integrado por profesionales y docentes especializados en audiovisuales, cine, artes visuales, danza, música y teatro.

“La literatura está mucho más allá de solamente leer. Están las canciones, están los escritos, está en todos lados. En esa concepción, la palabra atraviesa distintas expresiones culturales y permite acercar nuevos públicos al mundo de los libros”, sostuvo.

La directora también hizo hincapié en el trabajo que implica sostener una programación de estas características. Entre las tareas administrativas, la logística y los requerimientos técnicos, cada presentación necesita una preparación específica.

Así, la feria del libro abrió sus puertas con una idea que atraviesa toda la programación: convertise en un lugar de encuentro donde la literatura dialogue con otras expresiones y el conocimiento pueda explorarse desde múltiples caminos.

Qué hacer este sábado en la Feria del Libro de Cipolletti

La 21 Feria del Libro de Cipolletti ofrecerá este sábado 10 de octubre una agenda con música, presentaciones de libros, talleres, cine y charlas. Entre las actividades destacadas estarán el show de Luis María Pescetti, la charla sobre el cerebro de Diego Golombek y las propuestas de gastronomía, danzas y música del mundo en el parque del Complejo Cultural Cipolletti.

Sala Piazzolla