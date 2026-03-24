Clima en el Alto Valle: martes inestable con ráfagas intensas, humedad y posibles lluvias

Después de un lunes de clima fresco a la mañana y cálido durante la tarde, el Alto Valle se prepara para encarar su segundo día de la semana con condiciones similares, aunque se le suma el factor extra del viento.

Este martes, feriado por el 24 de marzo, el viento toma mayor protagonismo y si bien no es espera una alerta, el pronóstico anticipó una jornada de hasta 50 km/h o más.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, con condiciones de inestabilidad que irán en aumento hacia el final del día.

De acuerdo al pronóstico, este martes 24 la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 21°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 14°C, ofreciendo un inicio de jornada templado pero con poca amplitud térmica.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la tarde y la noche la situación cambiará debido al ingreso de un frente inestable, elevando las probabilidades de lluvias aisladas a un rango de entre el 10% y 40%.

El factor determinante del día será el viento, que incrementará su fuerza con el paso de las horas. Durante la tarde y la noche se pronostican ráfagas constantes que oscilarán entre los 42 y 50 km/h, con velocidades de base que alcanzarán los 41 km/h al cierre de la jornada, predominando desde el sector noreste.