Vigilias por el Día de la Memoria en el Alto Valle: así se prepara la región para el 24 de marzo

Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del Golpe de Estado que abrió lugar a la dictadura más sangrienta en la historia del país. En el Alto Valle, convocaron a vigilias previo a las grandes movilizaciones por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Foto: Juan Thomes.

En General Roca, la vigilia se conmemoró este lunes en la Plaza San Martín, en donde se lleva a cabo un fogón desde las 21 hasta la medianoche.

«30400 razones tenemos para encontrarnos», dijeron desde la organización a Diario RÍO NEGRO.

Asimismo, la ciudad también fue parte de la iniciativa «El Proyectorazo» por parte de H.I.J.O.S Capital, que consiste en mostrar imágenes en 200 puntos de todo el país en el mismo horario en conmemoración a los desaparecidos.

Foto: Juan Thomes.

En Roca, las actividades comenzaran a las 16 de este martes en la plaza General Belgrano, con una «plaza activa» que incluirá música, lecturas, danza, radio abierta y murales.

En la plaza se montará un escenario donde a las 17 se subirán Covatti – Lucero y Salomé Guevara. La actividad continuará con el descubrimiento de placa y a las 18.30 empezará la marcha por la calle Mitre.

Al finalizar la movilización se realizará la lectura del documento para recordar a las víctimas de la última dictadura en Argentina.

Foto: Juan Thomes.

Vigilia en Neuquén por el Día de la Memoria

En Neuquén capital, desde las 20 y hasta las 2 de la madrugada de este 24, se realiza una vigilia artística en el anfiteatro del Gato Negro, organizada por La Conrado Cultural, Teneas, la Asociación Neuquina de Artistas Plásticas de Neuquén (ANAP), la Asociacíon de Músicos Independientes (AMI), La mano en la sed (escritores), De Poetas y Trovadores y Artistas Independientes (AI).

Foto: Oscar Livera.

Este martes la marcha fue programada para las 19 bajo el lema «50 años del golpe genocida. Son 30.000. Los derechos se conquistan en las calles. ¡Ni un paso atrás!». La convocatoria para reunirse es como siempre el monumento a San Martín.