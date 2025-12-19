Calor y alerta por viento en la cordillera: así estará el clima en Río Negro y Neuquén el fin de semana

Este fin de semana el pulso del clima en Río Negro y Neuquén estará marcado por contrastes, con temperaturas elevadas en los valles y condiciones más inestables en la cordillera. El pronóstico anticipa cambios notorios entre el sábado, donde rige un alerta amarilla por viento en la región cordillerana de ambas provincias, y el domingo, que tendrá un tiempo más calmo pero caluroso.

Los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional permiten observar cómo se combinarán las temperaturas, el viento y la nubosidad en ciudades como Neuquén, Roca, Bariloche y Viedma, durante el sábado y el domingo.

Además, el reporte da cuenta de un escenario con máximas en el alto valle y un comportamiento más variable hacia la zona cordillerana, donde las probabilidades de inestabilidad se mantienen presentes.

Fin de semana en Neuquén: calor persistente y cielo parcialmente nublado

En la ciudad de Neuquén, el sábado se anticipa caluroso, con temperaturas cercanas a los 30 grados y nubosidad variable. El domingo mantendrá el mismo patrón, con leve descenso térmico por la mañana y viento moderado.

Las previsiones oficiales no indican precipitaciones para el fin de semana. Las ráfagas oscilarán entre los 32 y 41 km/h el sábado y los 42 y 50 km/h durante el domingo por la tarde.

Roca: altas temperaturas y tiempo estable en el Alto Valle

En General Roca, el sábado mostrará tiempo mayormente estable y calor intenso, con máximas que rondarán los 31 grados. El domingo continuará con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

El viento estará presente, aunque sin generar un descenso significativo de la temperatura, lo que consolidará un fin de semana típico de verano en el Alto Valle.

Bariloche: inestabilidad, lluvias y ráfagas en la cordillera

En la zona cordillerana de Neuquén hay una alerta amarilla por vientos. En Bariloche el sábado estará atravesado por lluvias y chaparrones intermitentes, con temperaturas más bajas y ráfagas intensas. Esto dará un respiro a los focos de incendio que se activaron este viernes.

El domingo continuará la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones y poco cambio térmico. La máxima será de 15º en ambas jornadas.

Este escenario refuerza el contraste con el resto de la región, ya que el ambiente fresco y húmedo dominará el fin de semana, acompañado por viento sostenido desde el oeste.

Viedma: calor, nubosidad variable y viento durante sábado y domingo

En Viedma, el sábado se perfila con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso, mientras que el domingo mantendrá registros elevados, con máximas cercanas a los 29 grados y viento moderado durante gran parte del día.

Las condiciones muestran estabilidad en cuanto a precipitaciones, aunque el viento será un factor persistente, especialmente en las horas de la tarde.