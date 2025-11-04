ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Cómo hacer turrón alemán sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Una versión apta para celíacos del clásico navideño que combina miel, azúcar y frutos secos.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

Azúcar: 200 gramos

Miel: 150 gramos

Nueces o almendras picadas: 200 gramos

Manteca: 100 gramos

Claras de huevo: 2

Chocolate sin gluten: 1050 gr (opcional, para cobertura)

Galletitas o bizcochos sin TACC triturados: 150 gramos

Esencia de vainilla o ralladura de naranja: al gusto

El turrón alemán, también conocido como nusstorte o nussbrot, es un dulce tradicional europeo que llegó a la Patagonia con la inmigración germana. Hoy, con la creciente oferta de ingredientes sin gluten, es posible disfrutarlo sin perder su sabor original.

Cómo hacer turrón alemán navideño sin TACC

  • En una cacerola, calentar la miel y el azúcar hasta que se disuelvan y tomen un color dorado.
  • Incorporar las nueces o almendras y mezclar bien.
  • Retirar del fuego y agregar las claras batidas, los bizcochos triturados y la vainilla.
  • Extender la mezcla en una fuente forrada con papel manteca.
  • Dejar enfriar y, si se desea, cubrir con una fina capa de chocolate derretido.
  • Cortar en rectángulos o barras cuando esté firme.

Ideal para regalar o acompañar el mate

Este turrón sin gluten no solo es una alternativa saludable y segura para quienes deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino que también resulta una excelente opción artesanal para regalar durante las fiestas.


