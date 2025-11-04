Cómo hacer turrón alemán sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad
Una versión apta para celíacos del clásico navideño que combina miel, azúcar y frutos secos.
Cómo hacer turrón alemán sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad
Una versión apta para celíacos del clásico navideño que combina miel, azúcar y frutos secos.
Lista de Ingredientes
Azúcar: 200 gramos
Miel: 150 gramos
Nueces o almendras picadas: 200 gramos
Manteca: 100 gramos
Claras de huevo: 2
Chocolate sin gluten: 1050 gr (opcional, para cobertura)
Galletitas o bizcochos sin TACC triturados: 150 gramos
Esencia de vainilla o ralladura de naranja: al gusto
El turrón alemán, también conocido como nusstorte o nussbrot, es un dulce tradicional europeo que llegó a la Patagonia con la inmigración germana. Hoy, con la creciente oferta de ingredientes sin gluten, es posible disfrutarlo sin perder su sabor original.
Cómo hacer turrón alemán navideño sin TACC
- En una cacerola, calentar la miel y el azúcar hasta que se disuelvan y tomen un color dorado.
- Incorporar las nueces o almendras y mezclar bien.
- Retirar del fuego y agregar las claras batidas, los bizcochos triturados y la vainilla.
- Extender la mezcla en una fuente forrada con papel manteca.
- Dejar enfriar y, si se desea, cubrir con una fina capa de chocolate derretido.
- Cortar en rectángulos o barras cuando esté firme.
Ideal para regalar o acompañar el mate
Este turrón sin gluten no solo es una alternativa saludable y segura para quienes deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino que también resulta una excelente opción artesanal para regalar durante las fiestas.
Comentarios