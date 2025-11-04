Cómo hacer turrón alemán sin gluten: una receta ideal para disfrutar en navidad

Lista de Ingredientes Azúcar: 200 gramos Miel: 150 gramos Nueces o almendras picadas: 200 gramos Manteca: 100 gramos Claras de huevo: 2 Chocolate sin gluten: 1050 gr (opcional, para cobertura) Galletitas o bizcochos sin TACC triturados: 150 gramos Esencia de vainilla o ralladura de naranja: al gusto

El turrón alemán, también conocido como nusstorte o nussbrot, es un dulce tradicional europeo que llegó a la Patagonia con la inmigración germana. Hoy, con la creciente oferta de ingredientes sin gluten, es posible disfrutarlo sin perder su sabor original.

Cómo hacer turrón alemán navideño sin TACC

En una cacerola, calentar la miel y el azúcar hasta que se disuelvan y tomen un color dorado.

Incorporar las nueces o almendras y mezclar bien.

Retirar del fuego y agregar las claras batidas, los bizcochos triturados y la vainilla.

Extender la mezcla en una fuente forrada con papel manteca.

Dejar enfriar y, si se desea, cubrir con una fina capa de chocolate derretido.

Cortar en rectángulos o barras cuando esté firme.

Ideal para regalar o acompañar el mate

Este turrón sin gluten no solo es una alternativa saludable y segura para quienes deben evitar el trigo, la avena, la cebada y el centeno, sino que también resulta una excelente opción artesanal para regalar durante las fiestas.