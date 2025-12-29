Cómo sigue el estado de salud de la mujer que sufrió un vuelco en Rincón de los Sauces y está internada en Neuquén

Una mujer internada en grave estado en el hospital de Neuquén por un vuelco. Foto: Gentileza Bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces.

Una mujer resultó gravemente herida luego de un vuelco que se registró el domingo en Rincón de los Sauces. Por el siniestro, unas seis personas resultaron lesionadas. Cómo es el estado de salud de la conductora que está internada en el hospital Castro Rendón de Neuquén.

Fuentes del hospital señalaron a Diario RÍO NEGRO que este lunes la paciente se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Su pronóstico es reservado.

Qué se sabe del vuelco en Rincón de los Sauces

Según informaron desde bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces, el hecho ocurrió después de las 10 sobre la calle Papa Francisco, entre las calles 15 y 16.

En el Chevrolet Corsa viajaban unas seis personas. Los otros cinco ocupantes sufrieron lesiones menores. Fueron trasladados al hospital local.

En el lugar se montó un gran operativo con tres dotaciones de bomberos, ambulancia y móviles de la Policía.