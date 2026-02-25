Miércoles de clima cambiante en el Alto Valle: la máxima rozará los 30°C, pero el viento traerá aire fresco

El Alto Valle atraviesa otro cambio de aire. Este tercer día de la semana se le dará lugar a un clima de mañana helada, tarde cálida y mucha presencia de viento.

Luego del bajón térmico del martes, se elevará levemente la temperatura la región hasta rozar los 30°C, aunque por la noche volverá a descender. Te contamos todo el detalle del clima compartido por el Servicio Meteorológico Nacional.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada más fresca y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima llegará a 28°C aunque la mínima se ubicará en los 11°C. El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperaturas: Máxima de 28°C y mínima de 11°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Cielo algo nublado con 13°C y vientos del noreste de 23 a 31 km/h .

Cielo algo nublado con y vientos del noreste de . Tarde: Temperatura de 28°C con vientos del noroeste (23-31 km/h) y ráfagas de hasta 45 km/h .

Temperatura de con vientos del noroeste (23-31 km/h) y ráfagas de hasta . Noche: Cielo despejado con 24°C, vientos del noreste de 23 a 31 km/h y ráfagas 38 km/h.

El detalle del clima en Roca