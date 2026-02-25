Miércoles de clima cambiante en el Alto Valle: la máxima rozará los 30°C, pero el viento traerá aire fresco
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del tiempo para este 25 de febrero de 2026. Mirá el detalle del clima.
El Alto Valle atraviesa otro cambio de aire. Este tercer día de la semana se le dará lugar a un clima de mañana helada, tarde cálida y mucha presencia de viento.
Luego del bajón térmico del martes, se elevará levemente la temperatura la región hasta rozar los 30°C, aunque por la noche volverá a descender. Te contamos todo el detalle del clima compartido por el Servicio Meteorológico Nacional.
El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle
Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada más fresca y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima llegará a 28°C aunque la mínima se ubicará en los 11°C. El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día.
Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h.
El detalle del clima en Neuquén
- Temperaturas: Máxima de 28°C y mínima de 11°C.
- Mañana: Cielo algo nublado con 13°C y vientos del noreste de 23 a 31 km/h.
- Tarde: Temperatura de 28°C con vientos del noroeste (23-31 km/h) y ráfagas de hasta 45 km/h.
- Noche: Cielo despejado con 24°C, vientos del noreste de 23 a 31 km/h y ráfagas 38 km/h.
El detalle del clima en Roca
- Temperaturas: Máxima de 28°C y mínima de 11°C.
- Mañana: Algo nublado con 13°C y vientos del noreste de 12 a 22 km/h.
- Tarde: Temperatura de 28°C con vientos del norte (23-31 km/h) y ráfagas de 45 km/h.
- Noche: Se mantendrá en 24°C con vientos del noreste y ráfagas de hasta 50 km/h.
