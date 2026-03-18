Confirman el primer caso de una variante más contagiosa y severa de la viruela símica en Argentina

Se detectó en Argentina el primer caso de Mpox Clado Ib, una variante más contagiosa y severa del virus de la viruela símica. Fue confirmado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Noticias Argentinas accedió a un informe en el que se indicó que el caso se detectó en un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), sin antecedente de viaje y que evoluciona favorablemente tras ser atendido de manera ambulatoria.

Según señaló el mismo informe, en lo que va de 2026, ya se habían confirmado otros cinco casos (cuatro en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y uno en Río Negro) correspondientes al clado II. Se remarcó que es importante tener en cuenta que el clado Ib es de mayor severidad y contagiosidad por lo que es fundamental que los sistemas de salud jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso.

La aparición del clado Ib en Argentina se da en un contexto de expansión global, ya que, este año se confirmaron 14 casos de este clado en la Región de las Américas, distribuidos en Estados Unidos (9 casos), Canadá (2 casos), Brasil (2 casos), México (1 caso) y ahora Argentina (1 caso), mientras que se documentó transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.

El Ministerio de Salud solicita que las jurisdicciones intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Además, se recomendó el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y se forme una nueva capa de piel y el uso de equipos de protección personal a todo el personal de salud que intervenga en su atención, mientras que también se debe iniciar el rastreo de contacto dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.