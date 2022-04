Conflicto mapuche: «Natividad está bien. Está asistida y muy preocupada»

Mientras el conflicto no registró ningún avance, Natividad Antual, la mujer mapuche que se resistió al desalojo que la Justicia inició en un campo cercano a Jacobacci, se encuentra asistida y en buen estado de salud.

Así lo informaron a este medio, fuentes vinculadas a la comunidad mapuche Carrilafquen. El pasado viernes, se dispuso el desalojo de integrantes de la comunidad, de un campo ubicado a unos 20 kilómetros al noroeste de Jacobacci.

El procedimiento, dispuesto por juez Juan Pablo Laurence y confirmado por los jueces del Tribunal de Impugnación Provincial en diciembre, estaba previsto, tras el diseño de un plan de acción “con todas las garantías necesarias” por parte del Ministerio de Seguridad de Río Negro.

La denuncia por usurpación se recibió en mayo del año pasado. Seis meses después, el juez Juan Pablo Laurence dispuso que la comunidad abandonara el predio, argumentando que el denunciante contaba con el título de propiedad del campo.

Dijo que “del informe del agrimensor, se desprende que la parcela en disputa no está inmersa en el expediente civil y no corresponde a la Lof”.

El 20 de diciembre, los jueces del Tribunal de Impugnación Provincial confirmaron la resolución de Laurence que obligaba a la comunidad a restituir el campo.

Si bien seis personas fueron imputadas por usurpación, el pasado viernes, cuando la policía llegó al lugar solo encontró a dos mujeres.

En el intento de los agentes de la Comisaría 14 de Jacobacci por ingresar a la vivienda, Natividad Antual intentó sostener la puerta de chapa de la vivienda y terminó cortándose la mano.

“El sábado llegamos hasta el campo para llevarle alimentos, ropa de abrigo y otras cosas que Natividad necesitaba. Ella está bien, muy preocupada por la situación. Desde el hospital de Jacobacci van todos los días a controlarle la presión y curarla por el corte que sufrió en la mano” señalaron.

Aclararon que la asistencia a la mujer se realiza con previo permiso para que puedan ingresar al campo solamente dos personas.

En el marco del procedimiento, su hermana, María Antual, decidió acompañar a los oficiales hasta la Unidad 14 de Policía donde se reunió con los fiscales Martín Lozada y Gerardo Miranda, acompañada por el coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, y presidente el Codeci, Nehuen Loncoman.

En el encuentro, no se llegó a un acuerdo. Le indicaron a la mujer que no podrá regresar al predio en conflicto. Desde la comunidad Carrilaufquen se plantean que no se contempló un recurso de queja en el Superior Tribunal de Justicia sobre el derecho indígena.

El viernes se acordó organizar una mesa de diálogo para esta semana. Si bien, se especulaba que las partes se iban a reunir ayer en Bariloche, esto finalmente no sucedió.