Tragedia en la vigilia del papa León XIV en Córdoba: murió un hombre de 73 años que esperaba la misa

Un hombre de 73 años que había viajado desde la provincia de Chaco para participar de la vigilia previa a la visita del papa León XIV murió este lunes tras descompensarse en los ingresos al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), sobre la avenida Fuerza Aérea Argentina. El trágico episodio ocurrió en el marco de una masiva concentración de peregrinos que se instalaron desde temprano en el lugar para asegurar un lugar cercano de cara a la masiva celebración litúrgica prevista para este martes, una convocatoria que las autoridades provinciales estiman entre los 700.000 y 800.000 fieles.

Según consignaron los medios locales La Voz y Cadena 3, la víctima se encontraba junto a su familia y se desplomó en el sector de acceso minutos después de que se habilitaran las puertas del complejo para acampar.

El personal de la Subdirección de Bomberos que se encontraba apostado en la zona fue el primero en intervenir, realizando las maniobras de auxilio preliminares hasta la llegada de una ambulancia del servicio de emergencias 107. Pese a haber sido trasladado de urgencia al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta —ubicado sobre la Avenida Fuerza Aérea y Francisco de Arteaga, a metros del lugar—, los profesionales médicos no lograron reanimarlo y constataron su deceso horas más tarde.

Según trascendió en Clarín, el hombre contaba con antecedentes médicos de diabetes y sobrepeso, factores que habrían incidido de manera directa en el repentino cuadro clínico.

El operativo de seguridad montado por la Policía de Córdoba y la Policía Caminera reportó el ingreso previo de 120 colectivos y 846 automóviles particulares en los principales accesos provinciales, complicando el tránsito y exigiendo al máximo los puntos de control. La apertura oficial de las puertas del predio, concretada a las 18 con un cronograma que incluyó una oración juvenil y números musicales como el de Jairo, incrementó la presión sobre las vallas y los cordones preventivos en una jornada histórica para la capital cordobesa.

Multitudinaria vigilia en Córdoba por la llegada del papa León XIV

La agenda de León XIV en territorio cordobés comenzará este martes a las 9 de la mañana, horario en el que está previsto su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En la aeroestación será recibido por el gobernador Martín Llaryora, desde donde se trasladará por vía terrestre hacia el predio de FAdeA para encabezar la misa central programada para las 10, previa recorrida a bordo del papamóvil entre las cuadrículas de peregrinos.

Una vez finalizada la celebración eucarística, las actividades del Sumo Pontífice continuarán en el centro de la ciudad de Córdoba con un encuentro reservado en la sacristía junto a 20 vecinos seleccionados por el arzobispado —entre quienes habrá mujeres a cargo de comedores populares, personas en situación de calle y ciudadanos afectados por ludopatía—. Posteriormente, el Papa se dirigirá al arzobispado local para saludar a los fieles desde el balcón y se trasladará a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Allí, a las 15:15, está previsto el encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas, siendo esta la última actividad en la provincia. Frente al templo se dispusieron alrededor de 3.500 sillas para recibir a los fieles que participarán del saludo final,