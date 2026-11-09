Visita del papa León XIV: una carpa VIP en Palermo generó pedido de informes y controversia

El fervor multitudinario que colmó los bosques de Palermo por la visita del papa León XIV a Argentina dejó, junto a la masiva postal de fe popular, un debate de fuerte resonancia institucional y parlamentaria.

La carpa VIP prevista para seguir las actividades del papa León XIV, dispuesta a escasos metros del presbiterio oficial con servicios gastronómicos diferenciados y comodidades exclusivas, detonó un inmediato cruce de acusaciones sobre el manejo de fondos estatales, los privilegios protocolares y la selectividad de los accesos públicos.

La presencia de figuras mediáticas, ministros comunales, jueces de la Corte Suprema y corporaciones en un espacio reservado instaló una discusión de fondo sobre la austeridad republicana, frente a un evento financiado con recursos colectivos.

Visita del papa León XIV a Argentina: el costo de la carpa VIP y las invitaciones oficiales

El montaje logístico en el Monumento a los Españoles, según consignaron coberturas de medios nacionales como Clarín e investigaciones del portal Ámbito, demandó una partida cercana a los 5,6 millones de dólares a cargo de la firma DF Entertainment, incluyendo un sector preferencial que despertó cuestionamientos cruzados. Desde el área de prensa de Presidencia de la Nación, admitieron haber cursado las invitaciones especiales, aunque evitaron detallar los parámetros de asignación formal.

Diversos colectivos profesionales denunciaron que, mientras celebridades e influencers ingresaban sin demoras a livings climatizados con catering, cronistas y fotógrafos con acreditación previa sufrieron restricciones severas en los retenes perimetrales.

Los registros difundidos por asistentes en redes sociales mostraron un salón cerrado con iconografía litúrgica, exhibición de ornamentos textiles de alto valor patrimonial y servicio continuo de bocados y bebidas.

En las primeras filas confluyeron celebridades como Carolina «Pampita» Ardohain, Valeria Mazza, Flor de la V y Yanina Latorre, junto a reconocidos empresarios.

Visita del papa León XIV a Argentina: el pedido de informes contra la carpa VIP

La difusión de las imágenes motivó la inmediata reacción del arco opositor en el Congreso de la Nación, donde el diputado Esteban Paulón encabezó una iniciativa de control gubernamental para esclarecer las responsabilidades funcionales.

El proyecto de resolución solicita explicaciones detalladas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno sobre los criterios aplicados para confeccionar el listado de invitados.

La presentación legislativa exige discriminar qué porcentaje del presupuesto global de 5,6 millones de dólares correspondió al armado de la carpa, a la gastronomía contratada y a la seguridad privada del área.

El listado reveló además la presencia de figuras clave del Gobierno porteño encabezadas por Jorge Macri, ministros comunales, exjefes de gobierno como Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Ibarra, y los magistrados supremos Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Visita del papa León XIV a Argentina: malestar en la Iglesia por la carpa VIP

Según reportó la agencia Noticias Argentinas (NA) a partir de testimonios directos de los organizadores, mientras miles de creyentes y adultos mayores soportaron largas horas bajo el sol y los propios voluntarios debieron seguir la celebración parados detrás de las vallas a más de dos kilómetros, figuras del espectáculo y la dirigencia política accedieron en vehículos con chofer a espacios climatizados con catering, violando el espíritu de humildad evangélica que pregona el pontificado.

La polémica sumó además un fuerte contrapunto institucional entre la Casa Rosada y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la confección de los listados y el reparto de los códigos QR de acceso, en medio del reclamo de la vicepresidenta Victoria Villarruel por no haber recibido su invitación formal.