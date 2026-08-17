Esequiel Klein se quedó con la victoria en la 55° Vuelta de la Manzana

El neuquino Esequiel Klein ganó la general de la Vuelta de la Manzana. (Foto: Juan Thomes)

El piloto neuquino Esequiel Klein se quedó con la 55° Edición de la Vuelta de la Manzana. Navegado por Joaquín Rojas, fue escoltado en la general por Sergio Fernández y Omar Kovacevich.

Sólo 45 máquinas pudieron completar la exigencia de las 12 pruebas especiales. Paolo Angeloni, Darío Vázquez, Octavio Fernández, Piero Moriones, Oscar Ibarguen, Jeremías Tieri y Lucas Poli completaron los diez primeros lugares de la general.

Con un tiempo de 1h19m09s2 y al mando del Ford Ka del KRT, Klein también se quedó con la A6, dónde le sacó 5m33s8 a Ayrton Rodríguez y más de 7 minutos a Juan Escalante. Completaron el clasificador de la divisional Juan Garrido y Martín Parra.

Para Klein, que dominó de punta a punta, fue el segundo triunfo consecutivo en la Manzana y el tercero al hilo en la temporada. Su contendiente fue Mauro Debasa, quien terminó abandonando en la PE 11.

(Foto: Juan Thomes)

En una carrera muy cambiante, Sergio Fernández (Ford Ka) terminó celebrando en la A8, con un margen de 3m33s9 sobre Jorge Grassano. Tercero llegó Miguel Carbonell. Mauro Rocca comenzó dominando, pero se retiró de la carrera luego de recibir un fuerte recargo.

Damián Vasiluk había heredado la punta, pero finalmente abandonó tras la PE 11, y Sergio Fernández aprovechó para celebrar por primera vez en la Manzana y en la temporada. Otro gran protagonista fue Facundo Sabas, que abandonó el domingo pero terminó ganando la etapa del lunes.

En la RC5, Omar Kovacevich (Ford Fiesta) hilvanó su tercera victoria consecutiva. En la carrera más ajustada del fin de semana le ganó por apenas 13s7 a Paolo Angeloni, quien fue el más veloz de la segunda etapa y redondeó un gran trabajo. Tercero quedó Darío Vázquez. Más atrás llegaron Jeremías Tieri, Licas Poli, Agustín Pérez, Diego Orellana, Miguel Nonnenmacher, Hernán Fiore y Gustavo Durán. A pesar de la paridad, Kovacevich dominó de punta a punta.

En la N2, Octavio Fernández (Ford Fiesta Kinetic) alcanzó su cuarto triunfo de la temporada. En otra carrera pareja, le ganó por 21s5 a Piero Moriones. Pablo Díaz quedó tercero y Leandro Paulovich finalizó cuarto. Moriones lideraba tras la segunda especial, pero luego Fernández tomó la punta y la conservó hasta el final, para repetir el triunfo del año pasado.

La A7 fue toda para Oscar Ibarguen (Renault Sandero), en lo que fue su primer triunfo de la temporada. Le ganó por amplio margen a Claudio Simonelli. Tercero llegó Dante Berbel. Pablo Álvarez completó el clasificador. Ibarguen, campeón vigente, no ganaba desde noviembre del año pasado, cuando ganó en Chichinales.

Felipe Debasa (Renault Clio) obtuvo su tercer triunfo en la RC5L. Venció por amplio margen a Marcelo Martínez y a Daniel Turletti. El hijo de Maximiliano, que debutó esta temporada, dominó todo el fin de semana y lideró de principio a fin.

Otra carrera pareja fue la de la N1, que finalmente quedó en poder de Emilio Vega (Ford Ka), con apenas 26s4 sobre Alejandro Zambón, quien sufrió dos pinchaduras. Tercero quedó Facundo Kallobius. Ángel Fernández, Diego Ginóbile, Gabriel Torrente, Ariel Ramos, Juan Carlos Grasso y Marcelo Craievich completaron el clasificador. Al igual que Ibarguen, Vega no ganaba desde la carrera de Chichinales, a fines del 2025. El domingo abandonó Agustín Pistagnesi. Luego se reenganchó y ganó la etapa de hoy.

En la A1, Erick Regliner (Ford Ka) ratificó su dominio con su cuarta victoria consecutiva. Esta vez, le ganó por 1m10s3 a Fabricio D’Amico. Tercero arribó Rubén Martínez. Luego llegaron Maximiliano Martínez y Daniel Pereyra. Regliner ya había ganado la Manzana el año pasado.

La carrera, organizada por la Asociación Volantes de General Roca, sufrió varias alteraciones en su cronograma, por las lluvias que afectaron los caminos. Gran marco de público se dio cita a cada una de las pruebas especiales. La próxima fecha tendrá lugar en Catriel.