Conmoción en Neuquén: un hombre era intensamente buscado y lo encontraron muerto en Bajada del Agrio

Lo que comenzó como una búsqueda intensa terminó con un trágico desenlace en la provincia de Neuquén. Raúl Monsalve, un operario de 41 años de la Municipalidad de Bajada del Agrio, fue hallado sin vida este martes por la tarde.

Su cuerpo estaba dentro de su vehículo, sumergido en las aguas de un canal de riego, a pocos metros de la bocatoma principal.

Cómo fue el operativo para encontrar al trabajador municipal que murió en Bajada del Agrio

Monsalve, experto maquinista y conocedor del terreno, era buscado por la Comisaría 36 y sus propios compañeros desde que faltó a su puesto de trabajo el lunes por la mañana. El domingo por la noche, Monsalve salió del casco urbano hacia su chacra en el paraje Bajada del Puente.

Al no presentarse a trabajar en las obras de asfalto de la localidad, la preocupación se transformó en un operativo de rastrillaje. Según detalló la Policía, el hallazgo fue alrededor de las 18 de ayer, los rescatistas divisaron el techo del auto bajo el agua, a unos 300 metros de la entrada del canal.

En las primeras hipotesis se cree que el maquinista despistó y cayó al canal. Fuente policiales confirmaron que murió en el acto.