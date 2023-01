Conocé los nuevos trabajos en Vaca Muerta, destinados a las familias con animales no humanos

Mientras Vaca Muerta es noticia porque, gracias a su impulso, Neuquén registró la mayor producción de petróleo de su historia y proyectos como el del gasoducto Néstor Kirchner potencian la creación de puestos trabajos. Entre críticas por la desigualdad en la distribución, la capital provincial crece y a la par lo hacen las alternativas laborales novedosas, como las que ofrecen servicios para las familias con animales no humanos. Cuidadora de gatos a domicilios, repostera para cumpleaños de perros y otras alternativas entre emprendimientos que hoy se volvieron rentables. Conocé las experiencias de Agustina, María de los Ángeles y Nicole.

«La guardería de Nicole» ofrece el servicio de cuidado de gatos a domicilio, con otros plus, como el riego de plantas. Se trata de personal capacitado para la tarea, de confianza, y que ayuda a no deberle favores a familiares o amistades.

La idea se le ocurrió a la licenciada en trabajo social Agustina Montes de Oca y ahí apareció la primera aclaración: muchas consultas comienzan con un «hola, Nicole», pero, en realidad, la protagonista de la marca es una gata de nueve años.

Fue justamente Nicole quien le cambió la vida a Agustina, porque es una gata con discapacidad. Cuando la profesional y rescatista la adoptó, no sabía que tenía una parálisis del tren posterior. Fue un aprender juntas a cambiar pañales, a buscar alternativas de movilidad y a armar una comunidad de animales no humanos con discapacidad en la que todo el mundo hace su aporte.

Nicole, en brazos de Agustina, fue la inspiración de la guardería felina a domicilio. (Gentileza).-

Ser rescatista marcó la vida de Agustina, una tarea que realiza hace más de 12 años. Se volvió vegana y estableció un vinculo con los animales, sobre todo los gatos, desde el nuevo paradigma que pasa a considerarlos sujetos de derecho.

Al mismo tiempo se recibió de licenciada en trabajo social y empezó a ejercer incluso antes de terminar la carrera. Con una década de profesión encima, los últimos años de la tarea estaban siendo ingratos, con situaciones de maltrato laboral.

En este contexto la encontró la pandemia que, como a mucha otra gente, la hizo pensar en cómo quería vivir. Conocía las guarderías felinas a domicilio por un emprendimiento de Rosario y se decidió a ofrecer el servicio como un extra a su trabajo principal.

La demanda y la satisfacción que le traían el emprendimiento la hicieron dar el paso. Empezó en febrero del 2021 y renunció al Ministerio de Desarrollo Social en junio. «Dije que me iba a tomar un descanso, pero me di cuenta que estaba bien, no extraño nada», reflexionó.

Agustina también es rescatista y forma parte de una comunidad de cuidado de animales con discapacidad. (Gentileza).-

El paso a paso para abrir un emprendimiento inédito en Neuquén

Agustina contó que primero escribió el proyecto, pensó el nombre y la identidad estética. En el grupo de Facebook «transfeministas trabajando» abrió una convocatoria para dar con una community manager y una amiga diseñó el logo. Por supuesto, tiene una gatita con pañal en honor a Nicole y los «gatos discas».

Ofreció la guardería por Facebook, aprovechando las redes que había tendido como rescatista y la legitimidad que esto le daba. Ante la demanda inesperada que recibió, avanzó con la cuenta de Instagram.

«Inventé los costos», recordó la licenciada: «no estamos acostumbrados a ponerle valor al propio trabajo, sino a que lo hagan otros».

Los precios fueron corregidos con la experiencia. En un comienzo ofrecía cuidados de muchas horas, que eran caros, por lo que acortó los plazos para que el servicio sea más eficiente y accesible.

Los emprendimientos vinculados a animales no humanos tienen un compromiso con su bienestar. (Foto Florencia Salto).-

Actualmente los precios dependen de la localidad y se consultan en la cuenta de Instagram o por Whatsapp al 2995876463, de lunes a viernes (no atienden los feriados), de 10 a 18. El servicio se ofrece en Neuquén, Cipolletti, Centenario, Plottier y Fernández Oro. No cuenta con hostería, el cuidado se da en la casa en la que ya vive el gato, que es el espacio que conoce.

Las reservas se hacen con siete días de anticipación, como mínimo, aunque Nicole aclaró que ya ha recibido pedidos varias semanas antes. Las cancelaciones también se hacen siete días hábiles antes, sino se debe abonar el 50%, salvo excepciones como problemas de salud.

Hay una instancia previa que es una entrevista en el domicilio, para conocer al cliente y al gato. En ese momento se retira el juego de llaves y se firma un consentimiento informado de guardería.

El servicio se paga por adelantado en efectivo, transferencia o Mercado Pago. Incluye alimentación, hidratación, higiene de bandejas y espacio del gato, suministro de medicación o cuidados especiales en casos que sean requeridos, recreación, comunicación con los tutores, cuidado del hogar, gestión de imprevistos y riego de plantas.

Agustina señaló que en un comienzo trabajaba con gente que la conocía por el rescatismo, pero ahora su clientela es general y tiene varios que repiten. Además, resaltó que «el emprendimiento está organizado, sistematizado, no me van a preguntar algo que no esté contemplado».

Durante las primeras Fiestas de Fin de Año se dio cuenta que necesitaba incorporar a otra persona. Actualmente hay siete cuidadoras y está en proceso de sumar a otras que selecciona con base a su experiencia de cuidado de gatos. Además realiza y fomenta en su equipo capacitaciones vinculadas al cuidado de felinos, entendiendo que la salud no es solo física sino emocional.

Muffins y galletitas son algunos de los productos que se ofrecen en gastronomía canina y felina. En este caso, vemos las de Hociquito Galles. (Foto Florencia Salto).-

Encontrar el «mar azul», eso que nadie ofrece

Un emprendedor le dijo a María de los Ángeles Galeazzi que había encontrado un «mar azul», un espacio para explorar a diferencia del «mar rojo», que el rubro saturado. Con «Hociquito Galles» ofrece repostería casera para mascotas que incluyen galletitas, muffins y tortas para perros y gatos.

Su inspiración vino de otra emprendedora, cuando la invitaron al cumpleaños de una perrita. La cumpleañera tenía torta casera, de harina de avena, carne y huevo, y estaba decorada con «crema» de colores de puré de papas. Venía de las manos de Nicole Marín, creadora de «Cinnamon repostería animal».

Festejo de cumpleaños mundialista y con torta de Cinnamon hecha por Nicole. (Gentileza).-

Aunque ambas están en el mismo rubro, sus productos y formas de comercializar varían, con una demanda que crece. Para María, que también es periodista, «se incluye cada vez más a las mascotas en el estilo de vida por lo que hay más oportunidades y está todo por descubrir».

A Nicole, que también se dedica al rescatismo, la idea le llegó con un documental de Netflix sobre cómo se integran los animales en Japón. Vio que les festejaban los cumpleaños con tortas y muffins, por lo que se puso a investigar. Así, llegó a su primer curso, dado por una repostera animal de Estados Unidos con aval de veterinarios. Además se integró a un grupo de Facebook con colegas del rubro para ir resolviendo dudas.

En 2020 y siendo la primera que se dedicaba a esto en Neuquén se encontró con varios obstáculos, como conseguir la harina de avena o los moldes. Su familia la ayudó con la distribución y el reparto hasta que tuvo su propio vehículo. Sus ventas crecieron con la consolidación de su clientela y de su cuenta de Instagram, que promocionó con sorteos y colaboraciones con influencers.

María resaltó el espacio de las ferias de emprendimientos. Puntualizó que le permite organizar cuándo y cuánto cocinar, por un lado, y tener una comunicación directa con quienes compran. Al tratarse de productos novedosos, las redes sociales son un canal para explicar que «hay opciones fuera del procesado». Entre risas, recordó que le dijeron que si vendía snacks caseros para mascotas hace cinco años «era una loca, pero ahora está muy bien».

La periodista también valoró los cursos que se dan sobre emprendedurismo. En su caso, es parte del programa «Emprendiendo tu futuro», en el que le enseñaron cómo armar su identidad, administrar los insumos, calcular precios. Además, les brindan orientación para acceder a financiamiento.

Otros emprendimientos originales

Instagram termina convirtiéndose en una red de sugerencias para quienes tienen ciertos intereses. En el caso de quienes se sumerjan en el mundo de los servicios y productos para animales no humanos, seguramente aparezcan invitaciones a seguir cuentas que ofrecen viandas BARF.

BARF es el acrónimo de Biologically Appropriate Raw Food, o sea, Alimentación Cruda Biológicamente Apropiada. En la zona, Realfood Patagonia ofrece viandas frescas, en formato plancha. Peludo Barfero, además de viandas, también vende orejas, pulmón e hígado deshidratados, 100% naturales.

Una clienta que no pido esperar a que el plato esté sobre la mesa. (Foto Florencia Salto).-