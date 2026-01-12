Corte de luz total en La Lobería: un incendio dañó una subestación y trabajan para restablecer el servicio

La Lobería sin luz desde la madrugada por un incendio en la línea troncal. Foto: archivo.

La madrugada de este lunes comenzó con complicaciones en La Lobería, donde el servicio eléctrico quedó interrumpido por completo. El corte se produjo a partir de un incendio que afectó instalaciones clave del sistema de distribución que abastece al balneario.

Con el correr de las horas se confirmó que el fuego dañó un poste y una subestación transformadora ubicados sobre la línea troncal que provee energía a la zona. A raíz de ese desperfecto, el suministro debió ser interrumpido en su totalidad por razones de seguridad.

Ante esta situación, cuadrillas de Edersa se trasladaron al lugar para iniciar las tareas de recambio de las estructuras dañadas y trabajar en la restitución del servicio.

Desde la empresa indicaron que, si las condiciones lo permiten, el servicio podría normalizarse en un plazo estimado de tres horas, aunque aclararon que los tiempos dependen de la complejidad de los trabajos.

Canales de atención habilitados mientras avanzan los trabajos

Mientras continúan las tareas, se pidió a los usuarios mantenerse atentos a la información oficial y reportar cualquier inconveniente adicional a través de los canales habilitados: