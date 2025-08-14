Corte parcial desde este jueves sobre la Ruta 7, entre Neuquén y Centenario: horarios y plazos

Por reemplazo de los guardarrails, inició este jueves y hasta el sábado 16 de agosto, un corte parcial sobre la Ruta 7, entre Neuquén y Centenario. Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que la reducción de la calzada es en el sector del Parque Industrial (a la altura del ex peaje).

Especificaron que las jornadas laborales comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 18. La reducción afecta el carril que va de Centenario a la capital provincial. «Se solicita a los usuarios respetar la velocidad máxima precautoria, que es de 40 kilómetros por hora en la zona de obra», comunicaron.

Operativo en la Ruta 7 por el corte parcial

Por las tareas y el tránsito que se registra habitualmente en ese sector, se montó un dispositivo de seguridad. Está integrado por banderilleros y señalización de obra. hay acompañamiento de la policía.

«Las tareas se encuentran incluidas en un plan integral de mejoramiento de calzada y de condiciones de seguridad en el corredor vial que incluye a las rutas provinciales 5, 7, 6 y 17. En este caso, se trata de la colocación de elementos de seguridad de barandas metálicas cuya función es contener y redirigir vehículos fuera de control para minimizar el impacto de un siniestro», describieron desde Provincia.

Recordaron que se activó este año la duplicación de calzada entre Centenario y Vista Alegre. Incluye la rotonda y un derivador, y también la repavimentación del tramo comprendido entre Añelo y Tratayén.