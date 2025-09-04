Corte total de la Ruta 7 en Centenario: preocupados por los accidentes, familias piden un «acceso seguro» a una escuela

Familias de la escuela 204 se unieron para iniciar una protesta en Centenario. Durante las primeras horas de este jueves decidieron cortar totalmente el paso por la Ruta 7 a la altura del edificio ubicado en Centenario. Preocupados por los siniestros viales, reclaman un «acceso seguro» para los estudiantes.

Las familias de la escuela N°204 de Centenario, ubicada entre las calles rurales 8 y 9, retomaron un reclamo que iniciaron el miércoles y cortaron el tránsito de la Ruta 7. Desde Centenario Digital informaron que la interrupción del tránsito comenzó alrededor de las 7.

El miércoles habían realizado una protesta en el mismo sitio colocando vehículos sobre uno de los carriles para visibilizar el pedido de seguridad vial, pero esta vez el corte es total.

El sitio local informó que las familias están preocupadas por el riesgo que corren los estudiantes a la hora de ingresar y salir de la escuela. Si bien hay una pasarela aérea la misma no fue habilitada por lo que los chicos solo pueden entrar por calles rurales que resultan un peligro.

Piden un «acceso seguro» al edificio y exigen respuestas tanto del municipio como de las autoridades provinciales ya que aseguran que presentaron numerosas notas explicando su situación, pero no fueron escuchados.