Cortes en una ruta del norte de Neuquén por obras: cuándo inician y en qué horarios se podrá circular

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó el inicio de una importante obra en la Ruta 53, la cual conecta a localidades del norte de Neuquén. A partir del lunes 22 de septiembre se realizarán voladuras de roca y remoción de material en cinco sectores para ensanchar la calzada, entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la localidad de Cochico.

Dos meses de cortes en la Ruta 53 de Neuquén: los horarios habilitados para circular

El cronograma oficial establece que la ruta permanecerá cerrada de lunes a sábado, entre las 8 y las 12 y nuevamente de 16 a 18 horas.. Se trata de medidas que, aunque restrictivas, buscan reducir riesgos durante la etapa más intensa de la obra.

Las autoridades remarcaron que los tiempos de corte podrían modificarse si las condiciones de la obra lo requieren. En ese caso, la información será comunicada a través de los canales institucionales habilitados por el Gobierno de Neuquén y la Dirección de Vialidad.

Estas intervenciones, aseguran desde el organismo provincial, forman parte de una inversión estratégica para el fortalecimiento de la infraestructura vial.

Una obra pensada para dar respuesta a reclamos históricos del norte de Neuquén

“Ahí tenemos un inconveniente cada vez que hay que ir a hacer la carga de los zepelines de la escuela, tanto de Coyuco como de Cochico, porque en la parte más angosta de la bajada de Chadileu algunos choferes no quieren bajar”, explicó José Dutsch, presidente de Vialidad.

Con estas palabras, justificó la necesidad de ensanchar la calzada y garantizar mayor seguridad en un tramo considerado crítico.

El gobierno busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte de Neuquén con una nueva obra en la Ruta 53. Foto: Cecilia Maletti.

Las obras prevén la corrección de pendientes y la prevención de desmoronamientos que afectan con frecuencia la transitabilidad de la ruta. Se busca así ofrecer mejores condiciones tanto para los vehículos particulares como para el transporte de carga que abastece a las pequeñas localidades de la región.

Además, la DPV confirmó la contratación de una empresa especializada para llevar adelante los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución estimado de dos meses. Durante este periodo, se implementará un estricto plan de cortes preventivos para proteger a conductores y trabajadores.