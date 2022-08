Criancero denunció que le mataron a dos caballos en la parcela de una funcionaria de Añelo

Un criancero de Añelo denunció que le mataron a dos caballos el miércoles a la noche. Señaló que los disparos se produjeron desde la parcela de una funcionaria de la Municipalidad. El hombre conoció lo ocurrido por un testigo y aseguró que la funcionario lo amenazó.

Gerónimo Rojas, un criancero de la localidad, dialogó con RÍO NEGRO acerca de este hecho que ocurrió el miércoles, cerca de las 21:30, según los datos brindados en la denuncia policial por el testigo. El criancero comentó que tenía una tropilla de siete caballos, pero que le mataron a dos: a su yegua Ruperta y el caballo Cambalache, de su hijo.

Rojas toma conocimiento sobre lo que pasó a las 7:30 del jueves, cuando un hombre lo llamó dándole aviso sobre un caballo herido con impacto de bala, cerca de su parcela . Al lugar se acercó personal de la comisaría 10 que rastrilló la zona en búsqueda de los demás caballos.

El vecino que fue testigo del hecho le dijo que vio a personas correr detrás de los caballos para que salgan de la parcela y que escuchó los tiros. Señaló que a algunos caballos les costó salir, pero no imaginó que estaban heridos. El hombre que vio el hecho, vive frente a la parcela que pertenece a una funcionaria municipal y donde ocurrieron los hechos. Si bien se desconoce a los autores del hecho, aseguran que los disparos se dieron en el terreno de la mujer.

El criancero comentó que la yegua apareció con rastros de sangre, a unos 450 metros de donde se efectuaron los disparos. El otro caballo herido habría llegado a unos 40 metros de donde recibió el disparo, comenzó a hacer pozos por la desesperación y en la madrugada caminó hasta un complejo de alojamientos, donde una vez que ingresó a un galpón, falleció.

Rojas detalló que la yegua estaba embarazada de casi seis meses y tenía la herida a la altura de la panza, mientras que el caballo tenía el disparo a la altura de los pulmones. “Nunca tuve problemas con la señora” aseguró el criancero, quien pidió que la saquen del cargo. “Es prepotente, ayer me dijo que no sabía con quién me metía”, agregó.

El hombre comentó que en esta época aún escasea el pasto y la alfalfa, y que en el terreno de la mujer tenían un poco, por lo que pueden haber ingresado los caballos por ese motivo. “El ataque fue sólo porque los caballos ingresaron a su parcela, le arruinaron la alegría a mi hijo porque le mataron a su caballo” sentenció.

En cuanto a la denuncia, comentó que Fiscalía continua con el hecho. Hasta anoche no tuvo más noticias al respecto, pero espera hoy saber más.