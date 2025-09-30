Cuándo es la peregrinación a Luján 2025: cronograma, lema, y horarios de las misas
Es la edición 51 de una de las expresiones de fe más multitudinarias de Argentina. La celebración central la presidirá Jorge García Cuerva.
Este primer fin de semana de octubre, con el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, se llevará a cabo de 51° Peregrinación Juvenil a pie a Luján. La primera columna partirá ese desde el santuario de San Cayetano de Liniers. Conocé los horarios de las misas y el cronograma de una de las expresiones de fe más multitudinarias de Argentina. La celebración central la presidirá Jorge García Cuerva.
Dónde y a qué hora partirá la Peregrinación a Luján 2025
La peregrinación se realizará este sábado y domingo 4 y 5 de octubre. La columna principal con la imagen cabecera, replica de la Virgen, saldrá el sábado a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y transitará junto a miles de peregrinos que recorrerán los 60 kilómetros para llegar al Santuario de Luján.
Para el domingo 6 de octubre, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional misa de las 7 en la basílica de Luján.
60 puestos de apoyo durante la Peregrinación a Luján 2025
Desde la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular se organizará que hayan a lo largo del camino, más de 60 puestos, tanto sanitarios como de Apoyo, a los que los peregrinos podrán acceder en forma totalmente gratuita.
Para ingresar a la basílica de Luján, los peregrinos tendrán habilitadas dos entradas, ubicadas en las calles 9 de Julio y San Martín.
Según informó Aica, se dispuso que los grupos parroquiales, de colegios y otras organizaciones no van a poder permanecer en el perímetro comprendido entre las calles Las Heras, 9 de Julio y Lavalle en las inmediaciones de la basílica.
Peregrinación a Luján 2025: el horario de todas las misas el sábado y domingo
Desde el Santuario de Luján, detallaron las misas que habrá los días de la peregrinación:
Sábado 4 de octubre:
7:00 y 8:00 (en el interior de la Basílica)
Luego, desde las 9:30, las Misas serán en la Plaza Gral. Belgrano, a las puertas del Santuario en los siguientes horarios: 9:30; 11, 13, 15, 17, 19, 20:30; 22, y 23:30.
En tanto que el domingo 5 de octubre:
1:00; 2:30; 4:00; 5:30 y 7:00 hs.
Y, como es habitual, desde las 9:30, las misas se celebrarán en el interior de la Basílica, en los horarios tradicionales de cada fin de semana: 9:30, 11, 13, 15, 17 y 19. .
