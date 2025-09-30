Cuándo es la peregrinación a Luján 2025: cronograma, lema, y horarios de las misas

Este primer fin de semana de octubre, con el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, se llevará a cabo de 51° Peregrinación Juvenil a pie a Luján. La primera columna partirá ese desde el santuario de San Cayetano de Liniers. Conocé los horarios de las misas y el cronograma de una de las expresiones de fe más multitudinarias de Argentina. La celebración central la presidirá Jorge García Cuerva.

Dónde y a qué hora partirá la Peregrinación a Luján 2025

La peregrinación se realizará este sábado y domingo 4 y 5 de octubre. La columna principal con la imagen cabecera, replica de la Virgen, saldrá el sábado a las 10, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y transitará junto a miles de peregrinos que recorrerán los 60 kilómetros para llegar al Santuario de Luján.

Para el domingo 6 de octubre, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá la tradicional misa de las 7 en la basílica de Luján.

60 puestos de apoyo durante la Peregrinación a Luján 2025

Desde la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular se organizará que hayan a lo largo del camino, más de 60 puestos, tanto sanitarios como de Apoyo, a los que los peregrinos podrán acceder en forma totalmente gratuita.

Para ingresar a la basílica de Luján, los peregrinos tendrán habilitadas dos entradas, ubicadas en las calles 9 de Julio y San Martín.

Según informó Aica, se dispuso que los grupos parroquiales, de colegios y otras organizaciones no van a poder permanecer en el perímetro comprendido entre las calles Las Heras, 9 de Julio y Lavalle en las inmediaciones de la basílica.

Peregrinación a Luján 2025: el horario de todas las misas el sábado y domingo

Desde el Santuario de Luján, detallaron las misas que habrá los días de la peregrinación:

Sábado 4 de octubre:

7:00 y 8:00 (en el interior de la Basílica)

Luego, desde las 9:30, las Misas serán en la Plaza Gral. Belgrano, a las puertas del Santuario en los siguientes horarios: 9:30; 11, 13, 15, 17, 19, 20:30; 22, y 23:30.

En tanto que el domingo 5 de octubre:

1:00; 2:30; 4:00; 5:30 y 7:00 hs.

Y, como es habitual, desde las 9:30, las misas se celebrarán en el interior de la Basílica, en los horarios tradicionales de cada fin de semana: 9:30, 11, 13, 15, 17 y 19. .