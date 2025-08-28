Viento este jueves y lluvia el viernes acompañado de ráfagas en el Alto Valle: el combo antes de la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó las condiciones del tiempo en estos últimos días del mes de agosto. Está marcado por la tormenta de Santa Rosa. Este jueves hay viento y el viernes llegará la lluvia al Alto Valle. Habrá un drástico descenso de la temperatura, dejando atrás los días primaverales.

Combo de lluvia y viento en el Alto Valle, antes de la tormenta de Santa Rosa

En Neuquén, este jueves por la tarde el viento rondará los 30 km/h y hacia la noche se intensificará con ráfagas de 50km/h. El viernes continuará la jornada ventosa y hacia el final llegarán las lluvias, adelantó el SMN. EL sábado se acentuará las condiciones de inestabilidad y se aguardarán fuertes precipitaciones.

En Villa Regina, hacia la noche del jueves se registrarán vientos y ráfagas, continuará el último día hábil del mes y vendrá acompañado de lluvias en la noche. El sábado habrá un combo de viento y lluvias fuertes. El domingo seguirán las condiciones de inestabilidad. En General Roca, sucederá algo similar.

Todo estará acompañado de un descenso de la temperatura desde el viernes, con máximas que rondarán los 10°C.

A qué se denomina la «Tormenta de Santa Rosa», un evento que impactará en el Alto Valle

Según informó el SMN, «a nivel popular, en fechas cercanas al 30 de agosto de cada año, se suele esperar la ocurrencia de una fuerte tormenta a la que se denomina comúnmente «Tormenta de Santa Rosa», en coincidencia con la festividad de Santa Rosa de Lima, Patrona de la Iglesia Católica de Lima, de Hispanoamérica, de las Filipinas y de las Indias Orientales. Existe, además, la creencia popular de que se trata de una de las peores tormentas del año».

Y amplió que según el Vocabulario Meteorológico Internacional de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), se denomina «tormenta» a la descarga «brusca de electricidad atmosférica que se manifiesta por un resplandor breve (relámpago) y por un ruido seco o estruendo sordo (trueno). Las

tormentas se asocian a nubes convectivas las que, generalmente (aunque no siempre), generan precipitaciones intensas en forma de chaparrón de lluvia o, en ocasiones, de nieve o granizo, así como también vientos fuertes».