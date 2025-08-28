Extendieron la alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro durante la tormenta de Santa Rosa este viernes y sábado
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las condiciones del tiempo este 29 y 30 de agosto. Los peores horarios y las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que se extendió la alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro. La advertencia es para este viernes y sábado 29 y 30 de agosto, coincidiendo con la tormenta de Santa Rosa. «Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual», detalló el organismo. El detalle de las zonas afectadas y los peores horarios.
Las zonas afectadas en Neuquén durante la alerta por lluvias
El SMN precisó las zonas afectadas en Neuquén y los peores horarios durante el viernes y sábado:
- Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: alerta por lluvias este viernes por la noche, y sábado durante la mañana y tarde.
- Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar: advertencia por lluvias este sábado a la tarde.
- Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por lluvias este sábado por la mañana y tarde.
En la tormenta de Santa Rosa, alerta en Río Negro por lluvias
Según detalló el SMN, estas serán las zonas afectadas en Río Negro por intensas lluvias. Los peores horarios:
- Este de El Cuy – General Roca: alerta por fuertes precipitaciones durante la madrugada, mañana y tarde del sábado.
- Avellaneda – Pichi Mahuida: advertencia por lluvias durante la madrugada, mañana y tarde del sábado.
Recomendaciones durante la alerta por lluvias
Desde el SMN indicaron algunas recomendaciones durante la alerta por lluvias:
- Evitar actividades al aire libre.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
