Fentanilo contaminado: indagaron a las exfuncionarias de ANMAT e INAME y se conocieron los fundamentos de las detenciones

Ex titular de la ANMAT, Nélida Bisio, y de la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón.

La investigación judicial por el fentanilo contaminado, vinculado con al menos 90 muertes y lesiones en más de 40 personas, sumó un nuevo capítulo con la detención e indagatoria de dos ex funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este martes la detención de la ex titular de la ANMAT, Nélida Bisio, y de la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó. Ambas fueron indagadas este miércoles en el marco de la causa que investiga la producción y distribución de ampollas contaminadas con bacterias multirresistentes.

Al cierre de esta nota no habían trascendido los detalles de las declaraciones realizadas ante la Justicia. Sin embargo, el requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal expone los hechos y omisiones que, según la acusación, justificaron la imputación y las medidas ordenadas contra las ex autoridades.

Las únicas ex funcionarias imputadas en la causa

Bisio y Mantecón Fumadó son, hasta el momento, las únicas ex funcionarias imputadas en el expediente. Los otros 13 procesados están vinculados con las empresas investigadas por la elaboración y distribución del fentanilo.

La causa se inició en mayo de 2025 y apunta a determinar las responsabilidades por la fabricación y comercialización de más de 300.000 ampollas presuntamente contaminadas, que fueron distribuidas en centros de salud de cinco jurisdicciones.

La investigación también alcanzó al Ministerio de Salud de la Nación, organismo del que depende la ANMAT. Este martes, en paralelo con las detenciones, la Justicia realizó un allanamiento en la cartera sanitaria y secuestró documentación relacionada con los registros de ingresos y egresos del edificio durante 2024 y 2025.

El Ministerio de Salud se había presentado como querellante en la causa durante julio, aunque posteriormente fue apartado de ese rol debido a las posibles contradicciones que podían surgir por su relación institucional con los organismos investigados.

La reunión con los responsables de HLB

Uno de los puntos analizados por la Justicia es una reunión que Bisio y Mantecón Fumadó mantuvieron el 14 de enero de 2025 con representantes de HLB Pharma, empresa vinculada con la producción del fentanilo investigado.

En una primera declaración testimonial, Bisio había asegurado que no conocía a Ariel García Furfaro, titular y responsable de HLB. Sin embargo, semanas después reconoció que había mantenido una reunión con representantes de la compañía.

Según su explicación, el encuentro fue tenso y estuvo encabezado por ella y por Mantecón Fumadó. La reunión se realizó pocas semanas antes de que comenzaran a distribuirse las ampollas cuestionadas.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, las primeras aplicaciones del fentanilo contaminado se produjeron el 8 de febrero de 2025. La primera paciente falleció cuatro días después, el 12 de febrero.

El historial de irregularidades de HLB y Laboratorios Ramallo

El principal argumento de la imputación está expuesto en un informe de 192 páginas elaborado por la fiscal María Laura Roteta, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 1, y por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez.

Según el escrito, las máximas autoridades de la ANMAT y del INAME conocían, antes de la producción y distribución de los lotes investigados, las graves irregularidades registradas en HLB Pharma y en Laboratorios Ramallo, la planta encargada de la elaboración de los medicamentos.

La Fiscalía sostiene que ambas empresas acumulaban antecedentes vinculados con incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y con deficiencias en los controles de calidad.

Entre las irregularidades detectadas se mencionaron reportes por crecimiento de microorganismos, presencia de hongos, envases mal sellados y la aparición de formaciones oscuras de posible origen biológico.

Una advertencia técnica que no derivó en una inspección

El requerimiento fiscal también hace referencia a un informe elaborado en 2023 por un área técnica del INAME.

Según la acusación, ese documento advertía que las irregularidades detectadas en los laboratorios representaban un posible “riesgo sanitario para la población” y recomendaba realizar una inspección para verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación.

Sin embargo, de acuerdo con la reconstrucción de los fiscales, la inspección solicitada nunca se concretó.

Para la Fiscalía, este antecedente es uno de los elementos centrales para analizar si existieron omisiones en las tareas de control y fiscalización que estaban bajo la responsabilidad de las autoridades de la ANMAT y el INAME.

Qué deberá resolver la Justicia

La investigación busca determinar si las decisiones adoptadas, las medidas que no se llevaron adelante y la falta de inspecciones tuvieron alguna relación con la producción y posterior distribución del fentanilo contaminado.

La situación procesal de las ex funcionarias deberá definirse a partir de las pruebas reunidas y de las declaraciones realizadas durante las indagatorias.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación. La Justicia deberá establecer si las irregularidades atribuidas a las ex autoridades constituyeron incumplimientos de sus deberes de control y si existe responsabilidad penal por las consecuencias sanitarias vinculadas con los lotes de fentanilo investigados.