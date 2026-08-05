Las acciones y bonos argentinos cerraron en baja y el riesgo país volvió a superar los 425 puntos

Los activos argentinos operaron con tendencia negativa. Los bonos en dólares cerraron con rojos generalizados en Wall Street, mientras que el riesgo país superó los 425 puntos.

El mercado argentino no logró aprovechar el buen clima global

En ese marco, el S&P Merval cayó 1% a 3.156.331,80 puntos básicos, mientras que medido en dólares perforó los 2.000 puntos tras ceder 0,8%.

Entre las acciones que más bajaron se ubicaron BBVA (-2,6%), Banco Macro (-2,4%), Transportadora de Gas del Norte (-2,4%) e YPF (-2%).

En Nueva York, las acciones argentinas operaron mayormente en rojo, encabezadas por Banco Macro (-2%), seguido por YPF, que cedió 2%, y BBVA, que bajó 1,7%.

Esto muestra que, por el momento, el mercado argentino no saca provecho del buen clima internacional, según analistas.

Los bonos soberanos que operan en Wall Street cerraron con caídas de hasta 0,6% lideradas por el Global 2041, seguido del Global 2035 (-0,5%), el Global 2038 (-0,5%) y el Global 2046 (-0,4%).

En lo que se refiere al mercado extranjero, los principales índices de Estados Unidos cotizaron mixtos este miércoles, y aunque el Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico.

Gracias a la suba del oro, las reservas del BCRA superaron los u$s50.000 millones y anotaron un nuevo máximo desde 2019, tras la compra de u$s8 millones en el mercado.

NA