De los ritos iniciales a la comunión: qué significa cada momento de la misa católica

Con la llegada del papa León XIV y una agenda que incluye misas masivas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, crece la expectativa entre los fieles y quienes participarán por primera vez de una celebración litúrgica de gran escala.

Para vivir la ceremonia con pleno conocimiento y seguir el hilo conductor de la eucaristía, el Misal Romano detalla cuatro grandes bloques que estructuran el rito católico. A continuación, el detalle de cada etapa según Catholic.net, el significado espiritual y las posturas corporales (Parado, Sentado o Arrodillado) que debe adoptar la asamblea.

1. Ritos iniciales: la puerta de entrada a la celebración de la misa católica

Esta primera etapa busca congregar a la comunidad, unificar las intenciones y preparar espiritualmente a los fieles antes de escuchar la Palabra.

Entrada (Parados): mientras ingresa el sacerdote, se entona el canto inicial para fomentar la unión y elevar el pensamiento al misterio litúrgico.



mientras ingresa el sacerdote, se entona el canto inicial para fomentar la unión y elevar el pensamiento al misterio litúrgico. Saludo y Acto Penitencial (parados): el sacerdote besa el altar y la asamblea se cruza en señal de la cruz. Tras la bienvenida, se realiza una confesión general de los pecados para purificar el espíritu.



el sacerdote besa el altar y la asamblea se cruza en señal de la cruz. Tras la bienvenida, se realiza una confesión general de los pecados para purificar el espíritu. Señor, ten piedad y Gloria (parados): Himnos antiguos de alabanza y súplica a Dios Padre y al Cordero. Si no se entonan musicalmente, deben ser recitados por todos.



Himnos antiguos de alabanza y súplica a Dios Padre y al Cordero. Si no se entonan musicalmente, deben ser recitados por todos. Oración colecta (parados): Tras una breve pausa en silencio, el sacerdote lee la oración que resume el espíritu de la misa del día y los fieles responden «Amén».

2. Liturgia de la Palabra: la lectura de las escrituras

El centro de este tramo es el contacto con los textos sagrados, estructurados en lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento.

Primera lectura (sentados): Tomada del Antiguo Testamento, contextualiza las raíces de la fe cristiana.



Tomada del Antiguo Testamento, contextualiza las raíces de la fe cristiana. Salmo responsorial (sentados): Un canto intercalado donde el salmista recita las estrofas y la asamblea responde.



Un canto intercalado donde el salmista recita las estrofas y la asamblea responde. Segunda lectura (sentados): Extraída de las cartas de los apóstoles o los Hechos, muestra cómo vivían los primeros cristianos. Se continúa con el canto del Aleluya.



Extraída de las cartas de los apóstoles o los Hechos, muestra cómo vivían los primeros cristianos. Se continúa con el canto del Aleluya. El Evangelio (parados): El clímax de la lectura bíblica. Se toma de los cuatro evangelios para narrar las enseñanzas directas de Jesús.



El clímax de la lectura bíblica. Se toma de los cuatro evangelios para narrar las enseñanzas directas de Jesús. Homilía y Credo (sentados y Parados): El sacerdote explica el mensaje de las lecturas aplicándolo a la vida cotidiana (homilía), y la asamblea responde reafirmando su fe mediante la Profesión de Fe o Credo, seguida por la oración universal por las necesidades del mundo.

3. Liturgia Eucarística: el culmen del rito

Es el momento más solemne de la celebración, donde se preparan los dones y se realiza el misterio de la consagración del pan y el vino.

Preparación de los dones (sentados): se acercan el pan y el vino al altar (idealmente presentados por los fieles) mientras se acompaña con el canto de ofertorio.



se acercan el pan y el vino al altar (idealmente presentados por los fieles) mientras se acompaña con el canto de ofertorio. Plegaria eucarística (parados y Arrodillados): la oración central de acción de gracias. Incluye el Santo (Parados), la Epíclesis (Arrodillados, invocando el poder divino) y la Consagración (Arrodillados), el instante más solemne donde ocurre la transformación real del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La plegaria cierra con la doxología final y el «Amén» (Parados).



la oración central de acción de gracias. Incluye el Santo (Parados), la Epíclesis (Arrodillados, invocando el poder divino) y la (Arrodillados), el instante más solemne donde ocurre la transformación real del pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La plegaria cierra con la doxología final y el «Amén» (Parados). Rito de la Comunión (parados): comprende el rezo del Padrenuestro, el saludo de la paz, la fracción del pan y el canto del Cordero de Dios. Finalmente, los fieles debidamente dispuestos se acercan en procesión a comulgar para recibir el alimento espiritual.

4. Rito de conclusión

La última parte de la ceremonia es breve pero significativa. Consta del saludo final, la bendición sacerdotal impartida por el celebrante (parados) y la despedida formal que disuelve la asamblea, enviando a los fieles a retomar sus actividades cotidianas llevando el mensaje cristiano.