Sociedad

Demoras en la Ruta 22 entre Neuquén y Plottier por un árbol caído este miércoles: a qué altura

El árbol interrumpe el tránsito en horas de la tarde de este miércoles.

Redacción

Por Redacción

Las ramas obstruyen el tránsito hacia la localidad vecina. Foto: gentileza.

Un árbol de gran tamaño cayó sobre la Ruta 22, en el tramo que une Neuquén con Plottier, este miércoles por la tarde. De acuerdo a lo informado por un vecino, el árbol ocupa el carril que va hacia la localidad vecina, entre las calles Río Colorado y Caracas. En tanto, el tránsito hacia la capital no registra inconvenientes. Según indicaron, aún no hay autoridades trabajando en el lugar. El accidente ocurrió minutos antes de las 17.

Noticia en desarrollo


Temas

Demoras

Neuquén

Plottier

Ruta 22

