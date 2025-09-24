Demoras en la Ruta 22 entre Neuquén y Plottier por un árbol caído este miércoles: a qué altura

Un árbol de gran tamaño cayó sobre la Ruta 22, en el tramo que une Neuquén con Plottier, este miércoles por la tarde. De acuerdo a lo informado por un vecino, el árbol ocupa el carril que va hacia la localidad vecina, entre las calles Río Colorado y Caracas. En tanto, el tránsito hacia la capital no registra inconvenientes. Según indicaron, aún no hay autoridades trabajando en el lugar. El accidente ocurrió minutos antes de las 17.

Noticia en desarrollo