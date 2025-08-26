Demoras en la Ruta 7 por obras entre Neuquén y Centenario este martes

El tránsito entre Neuquén y Centenario registra demoras, este martes por la mañana, debido a trabajos de mantenimiento que realiza Vialidad Provincial sobre la Ruta 7. La circulación está afectada en la mano que va desde la capital hacia la localidad vecina. Dadas las tareas, la calzada está reducida en el sector ubicado antes del Cañadón de las Cabras.

En un comunicado emitido el último jueves, la Dirección de Vialidad Provincial informó que los trabajos consisten en el reemplazo de los guardrails en el tramo que va desde Neuquén a Centenario, a la altura del ex peaje en el Parque Industrial.

En primera instancia las tareas iban a finalizar el sábado 16 de agosto, pero luego la fecha se extendió.

Cortes y advertencias para quienes circulen por la ruta

Por los trabajos, el organismo provincial solicitó a los conductores respetar la velocidad precautoria: “40 kilómetros por hora en la zona de obra”.

Vialidad trabaja en el reemplazo de los guardrails. Foto: Neuquén informa.

Debido al tránsito que se registra habitualmente en ese sector, se montó un dispositivo de seguridad especial. El mismo cuenta con banderilleros y señalización de obra, además del acompañamiento de la Policía.

Un plan integral para mejorar la seguridad en las rutas neuquinas

Las tareas forman parte de un plan integral de mejoramiento de calzada y de condiciones de seguridad. El mismo abarca las rutas provinciales 5, 7, 6 y 17, que se encuentran en ejecución durante este semestre.

El gobierno de Neuquén trabaja para mejorar las condiciones de seguridad de las rutas. Foto: Neuquén Informa.

En esta etapa, los trabajos consisten en la colocación de barandas metálicas de seguridad. “Su función es contener y redirigir vehículos fuera de control para minimizar el impacto de un siniestro”, detallaron desde Vialidad.

El organismo provincial aseguró que continuará con las obras en distintos tramos de las rutas incluidas en el programa. El objetivo es reforzar la seguridad en puntos de alta circulación vehicular.