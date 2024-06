Denuncian que el adolescente que asesinó a Juan Caliani «anda por todos lados» y amenaza a vecinos

La familia de Juan Caliani, el periodista asesinado el 2 de abril en su casa de Neuquén, ya había advertido que dudaba que los responsables cumplan con las sanciones impuestas por la Justicia. Los dos adolescentes de entre 16 y 18 años se encuentran cumpliendo con restricciones en su casa hasta que se defina la pena que deberán cumplir. Sin embargo, una vecina alertó que no solo no cumplen con estas medidas, sino que uno de ellos «anda por todos lados» y amenaza a vecinos.

«Son años que tenemos problemas con estas personas«, aseguró la vecina del adolescente a AmCumbre. «Son los más nombrados delincuentes», comentó.

La pena que ambos deberán cumplir se definirá cuando sean mayores de edad, y hasta que esto ocurra deberán cumplir con arraigo familiar, una medida prevista en la ley. Dentro del régimen penal-juvenil lo que se indica es un tratamiento que se conoce como «Libertad Asistida». Finalizado el año se hará una nueva audiencia para evaluar el cumplimiento o no de los fines del programa y la determinación de la pena.

Según relató la mujer, la policía «no pasa nunca». Comentó que sí llega a la vivienda del adolescente, a la mañana y la noche, para determinar que esté en el lugar. Aunque durante la tarde tiene un horario de salidas permitidas.

La denuncia de la vecina corresponde a los horarios restringidos. «Él sale y anda por todos lados, se escapa siempre de noche y no está ni en la casa», mencionó, y dijo que fue un planteo que le realizó a la familia porque está «muy cansada de la situación». «Sé que anoche salieron y volvieron como a las tres de la mañana«, afirmó.

Comentó que el adolescente se escapa por los techos de las casas y se reúne en las plazas. «Yo voy y le digo que pare, porque le puede pasar algo y caer en la casa de los vecinos», indicó.

Acerca de las amenazas, comentó que hace varios años «estas personas amenazaron a mis hijos con un arma en la escuela».

Además, narró: «el otro día, cuando estaba afuera de mi casa, me di vuelta y llegó el padre con un fierro». «Vino a pegarme, me di vuelta y lo enfrenté, me dijo que no tenía derecho a decir que su hijo era un asesino, y él mismo (el adolescente) me dijo que me iba a matar», relató.

«La gente de los negocios lo han visto», dijo la vecina. «Les meten miedo porque a una vecina le robaron una moto y ella los enfrentó, pero la amenazan, se le presentan delante de la casa y me dijo que si hace una denuncia me pueden venir a destrozar la casa», contó.

«Yo quiero que se solucione esto porque todos los vecinos estamos preocupados, a otra vecina también la amenazaron», finalizó.