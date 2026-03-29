Deporte, inclusión y comunidad: la Sala de Actividad Física (SAF) Confluencia de Neuquén cumplió un año

Hace un año, un predio abandonado en el barrio Confluencia cambió su destino para convertirse en un espacio de encuentro y actividad física. La Municipalidad de Neuquén transformó la zona, que antes era objeto de tomas de terrenos, en la Sala de Actividad Física (SAF) Confluencia, acompañada de una cancha de hockey de medidas reglamentarias.

Un año del SAF Confluencia: 450 vecinos eligen el deporte

Desde entonces, el complejo no ha dejado de crecer: actualmente, alrededor de 450 personas participan semanalmente de las distintas disciplinas que se ofrecen. Los lunes, miércoles y viernes concentran la mayor afluencia, con fútbol, hockey, vóleibol y EFI como las actividades más convocantes. Entre ellas, la gimnasia artística y el fútbol se ganaron un lugar especial en el corazón del barrio.

“El SAF Confluencia es más que un espacio para hacer deporte: es un lugar de pertenencia, contención y construcción de comunidad”, destacó Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica. Para él, el proyecto refleja la convicción de que “el deporte es una herramienta de transformación social” y un ejemplo de cómo la decisión política puede acercar oportunidades reales a los barrios.

Debora Iglesias, directora de Centros Deportivos Municipales Zona Este, valoró la confianza y el acompañamiento de las familias: “Garantizar el acceso al deporte en los barrios es sembrar futuro, inclusión y salud”. En la misma línea, Fiorela Giavino, directora del Programa Elijo Activarme, destacó que el espacio permite practicar actividad física en un entorno cuidado, recibiendo constantemente nuevos participantes.

El SAF Confluencia forma parte de una política más amplia de desarrollo territorial que busca llevar deporte y recreación a todos los rincones de la ciudad. Es uno de los cuatro espacios de este tipo que la Municipalidad de Neuquén ejecutó, con el objetivo de garantizar que el deporte deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho para todos.

A doce meses de su apertura, el SAF Confluencia celebra su primer aniversario consolidándose como un proyecto que combina inclusión, actividad física y fortalecimiento del tejido social en la zona este de la ciudad. “Cada vecino merece tener cerca un espacio donde cuidarse, moverse y encontrarse con otros”, concluyó Serenelli.