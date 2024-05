Desde un «ataúd» por el hospital hasta bailarines de todos colores, así fue el desfile en Bariloche

El acto por el cumpleaños de Bariloche se inició poco después de las 10 de este viernes. El palco estuvo emplazado en la esquina de Rolando y Mitre y después de los discursos comenzó el desfile, con público menguado respecto de ediciones anteriores, debido al viento helado y el clima invernal.

Participaron decenas de escuelas y jardines, centros de jubilados, clubes, colectividades, organizaciones religiosas, bomberos, fuerzas de seguridad y otras instituciones de la ciudad.

El desfile fue como sucede tradicionalmente en la calle Mitre y con discursos previos del intendente Walter Cortés y del gobernador Alberto Weretilneck, en los que no faltaron los compromisos públicos para resolver las demandas más urgentes de la comunidad local.

El Gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Wálter Cortés hablaron a la comunidad de Bariloche.

Además de la promesa de una nueva escuela, Weretilneck dijo que antes de fin de año la provincia terminará y estrenará la obra de ampliación del hospital zonal, y que luego de la veda retomará los trabajos en la nueva terminal.

Los más pequeños fueron grandes protagonistas del desfile aniversario.

Entre otras inversiones, destacó la implementación del plan Calor con garrafas gratuitas a partir del 1 de junio con llegada a 3.000 beneficiarios en esta ciudad y también la entrega de una ambulancia para implementar el sistema Siarme de emergencias, como ya existe en otras localidades rionegrinas.

El móvil sanitario tendrá asiento en el centro de salud del kilómetro 8.

Los vecinos de Bariloche y las vestimentas típicas de cada institución.

El intendente Cortés tomó la determinación de volver a realizar el desfile por calle Mitre, en un intento por recuperar las tradiciones de la ciudad, se informó desde el municipio.

Veteranos de distintas fuerzas de seguridad de Bariloche desfilaron por la calle Mitre.

También frente al palco hubo algún espacio para las protestas, como la que expresaron estudiantes de la UNCo. Los trabajadores hospitalarios también manifestaron su disconformidad con la actual situación del sistema de salud en la ciudad.

Los trabajadores hospitalarios protestaron por la situación que vive la salud.

Las escuelas de Bariloche dijeron presente.

Durante el desfile, marcado por las bajas temperaturas que afectan la región cordillerana, hubo representación de distintas instituciones educativas de la ciudad, que le pusieron una sonrisa al mal tiempo reinante.

Jardines de infantes y centros de desarrollo.

Los centros tradicionalistas y de las distintas colectividades de Bariloche desfilaron por la calle Mitre. Se pudo a ver a veteranos de Malvinas, scouts o los bomberos de la ciudad.

Los centros tradicionales de Bariloche.

Veteranos de Malvinas por la calle Mitre.

Los scouts no podían faltar en el fesfile.

Los bomberos de Bariloche.

La banda de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche.

Siguen las actividades por el aniversario de Bariloche durante el fin de semana

Con motivo del festejo de los 122 años, la Subsecretaría de Deportes llevará a cabo dos torneos abiertos al público durante el 4 y 5 de mayo en los recintos deportivos municipales.

Por un lado se realizará un torneo de voley en el Gimnasio Municipal N°1 “Padre Videla” para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19. Para más información e inscripciones comunicarse al 2944536088.