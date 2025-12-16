Policía desaparecida en Chubut: cuatro días sin rastros de la joven de 25 años, rastrillan cerca de un lago

La provincia de Chubut continúa en la búsqueda de la joven policía María José San Martín, quien fue vista por última vez el 12 de diciembre en la zona norte del lago Colhué Huapi. Personal de búsqueda y policía realizan investigaciones en el lugar de su desaparición. Vecinos del Municipio de Sarmiento, en cercanía al lago, colaboraron en la búsqueda.

Las condiciones del terreno, caracterizadas por extensos arenales y vegetación dispersa, complican las tareas de búsqueda, y hasta el momento, no se han obtenido pistas determinantes.

El rastreo involucra a personal de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías. En las últimas horas, el intendente de la localidad de Sarmiento, Sebastián Balochi, envió personal de Guardia Urbana Municipal, acompañado de autoridades policiales, Bomberos y rescatistas.

Ante la falta de novedades sobre la mujer policía, distintos vecinos decidieron prestar sus servicios para ayudar en la búsqueda con vehículos, cuatriciclos, caballos y personal voluntario para inspeccionar los sectores.

Continúa la búsqueda de la policía desaparecida en Chubut: los detalles que se conocen del caso

Según reportó la División Búsqueda de Personas, San Martín y una colega quedaron varadas con un vehículo oficial en la arena de un camino poco transitado en la zona norte del lago Colhué Huapi. Tras decidir separarse para buscar señal de cobertura a pie, solo una de las dos ocupantes del vehículo logró regresar a la localidad de Sarmiento.

Ante este último avistamiento y sin respuestas de la mujer policía, se activó la alarma y protocolo de búsqueda de persona. La División Búsqueda de Personas difundió la descripción física de María José San Martín: 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño.

La vestimenta contaba con: Zapatillas deportivas, celestes, pantalón de jogging negro, campera de abrigo táctica, color negra con letras en la espalda en color amarillo

Las autoridades solicitan a pescadores, vecinos y transeúntes que puedan aportar datos sobre su paradero, que se comuniquen al número habilitado de la División Búsqueda de Personas, al 101 de emergencias o a cualquier comisaría local.