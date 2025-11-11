Día de la Tradición en Roca: una multitudinaria clase de folclore celebró la cultura popular

Masivo festejo por el Día de la Tradición en Roca. Foto: gentileza Municipio de Roca.

El festejo por el Día de la Tradición fue multitudinario en Roca. Los ritmos folclóricos inundaron la plaza y las veredas se llenaron de bailarines para honrar la vida del creador del Martín Fierro.

Más de 240 personas participaron de una clase abierta de folclore que se llevó a cabo el lunes 10 de noviembre en la Plaza Belgrano, un espacio verde que se llenó de colores, sonidos y aplausos.

La iniciativa del Municipio de Roca se proponía no solo aprender a bailar, sino también disfrutar de un cierre musical a cargo del grupo folclórico «FOLK3» hasta el anochecer.

Foto: gentileza Municipio de Roca.

La propuesta de la clase abierta estuvo a cargo de la profesora Mónica Díaz, de los talleres municipales. La docente estuvo a cargo de guiar la jornada de la que participaron vecinos de todos los barrios y todas las edades, además de otros profesores.

Como todos los años, el Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre en Argentina. En esta fecha se conmemora el natalicio del escritor José Hernández, autor del Martín Fierro.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre

La efeméride se celebra en honor a José Hernández, creador del Martín Fierro, quien nació el 10 de noviembre de 1834. Las luchas políticas formaron parte de su vida, en 1858, con 24 años y junto a varios opositores al gobierno de Alsina emigró a Paraná. Ahí participó en la Batalla de Cepeda y también en la de Pavón, formando parte del bando de Urquiza.

La fecha se oficializó en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley 4756, cuyos autores Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni, reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones gauchas en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, luego con la Ley Nacional 21.154 de 1975, se consagró de forma definitiva aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.