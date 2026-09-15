Tiroteo en Mendoza: detuvieron a uno de los sospechosos por la muerte de un nene de siete años

La Justicia investiga si la balacera pudo estar vinculada con un conflicto de narcomenudeo, aunque esa hipótesis no fue confirmada. (Foto: Policía de Mendoza)

Un ataque armado ocurrido en un domicilio de la localidad mendocina de Las Heras, Mendoza, provocó la muerte de Leonel Ortiz, un niño de 7 años que se encontraba en la vivienda. El hecho se produjo durante la noche del lunes 14 de septiembre, en un sector ubicado en villa Junín.

Vecinos y familiares relataron que grupo de delincuentes irrumpió y efectúo una balacera indiscriminada. La Policía de Mendoza detuvo en el barrio San Martín al principal sospechoso de haber presuntamente disparado y provocado la muerte del niño.

De acuerdo con lo informado por el medio MDZ, el episodio fue alertado a las autoridades cerca de las 21:16 mediante un llamado a la línea de Emergencias. Los vecinos de la zona informaron sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el lugar, lo que motivó un inmediato y amplio despliegue policial para intentar contener la situación y recabar las primeras pruebas.

El impacto de bala que recibió la víctima obligó a sus familiares a trasladarlo de urgencia hacia el Hospital Carrillo en un vehículo particular. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo al momento de su ingreso al nosocomio, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de la gravedad de la herida sufrida.

Cómo fue el operativo y detención del principal sospechoso de la muerte del niño

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, asumió la conducción de la causa para coordinar las medidas correspondientes. Bajo sus directivas, personal de la Policía Científica procedió al resguardo y peritaje de la escena del crimen con el fin de recolectar vainas servidas y otras evidencias clave que permitan esclarecer la mecánica de la balacera.

Tras una serie de operativos en la zona, el arresto se concretó en un lapso menor a doce horas desde que los investigadores lograron identificarlo, tras un intenso rastreo llevado a cabo durante la madrugada.

Las fuerzas policiales montaron operativos de rastrillaje y puestos de control en distintos puntos estratégicos del departamento de Las Heras.

El caso está a cargo de la Dirección de Investigaciones junto con la Fiscalía interviniente, liderada por el fiscal Oscar Malla. Las declaraciones de los testigos incorporadas al expediente permitieron recabar las pruebas fundamentales para fundamentar la solicitud de captura antes del mediodía e imputar formalmente al detenido por el delito de homicidio. Las actuaciones judiciales continúan en desarrollo y no se descarta que en las próximas horas se concreten nuevos allanamientos.

Tragedia en Mendoza: la reconstrucción de los hechos y cuál es la investigación de las autoridades

La investigación preliminar de las fuerzas de seguridad determinó que los agresores habrían llegado sorpresivamente al inmueble a bordo de un automóvil de color rojo. Según testimonios recolectados en las inmediaciones, varios sujetos descendieron del rodado y abrieron fuego directamente contra la vivienda sin mediar palabra.

El ataque se desarrolló, según el ministerio de Seguridad, en una zona señalada por la fuerte presencia del narcomenudeo y marcada por constantes disputas territoriales entre bandas locales. En el sitio las pericias balísticas permitieron constatar que se efectuaron más de 40 disparos, lo que refleja el nivel de violencia con el que actuaron los atacantes antes de darse a la fuga.

Según las investigaciones del ministerio de Seguridad, los presuntos autores del ataque habrían escapado del lugar a bordo de un automóvil de color rojo. (Foto: Los Andes)

Valeria, hermana del menor asesinado, relató el desgarrador momento en que presenció la agresión. La joven detalló que la ráfaga de proyectiles sorprendió por completo a la familia mientras se encontraban en el interior del domicilio, dejándolos completamente desprotegidos.

¿Por qué los vecinos no muestran las cámaras?”, expresó Valeria, mientras intentaba explicar el origen de la disputa y rechazando acusaciones de narcotráfico. “Cayó un auto con tres tipos y se bajaron a atacar nomás. Llegaron en auto y se fueron corriendo”, agregó al reconstruir el momento del ataque.

Con información de MDZ y Los Andes.