Día del Niño con viento en el Alto Valle, frío y temperaturas bajo cero en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Viento y ráfagas durante el fin de semana en Neuquén y Río Negro. Foto: archivo Florencia Salto.

El Día del Niño coincidirá para muchos con un fin de semana largo por ser este viernes día no laborable. El viento estará presente en el Alto Valle. Cómo estará el tiempo este 16 y 17 de agosto según anunció la AIC.

Cómo estará el clima en el Alto Valle este Día del Niño

En el Alto Valle, habrán jornadas ventosas. En Neuquén, las ráfagas llegarán a los 41 km/h el sábado y el domingo a los 35 km/h. La temperatura máxima en ambos días llegará a los 17°C.

En Roca, las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 17°C. El Día del Niño las ráfagas alcanzarán los 36km/h, indicó la AIC

Foto: Captura AIC

Frío en la costa y cordillera de Neuquén y Río Negro el Día del Niño

En Chos Malal, habrá jornadas frías. Para el sábado hay pronosticadas temperaturas bajo cero y 11°C es la máxima que se espera para el domingo.

En Bariloche, se pronosticaron vientos leves para el fin de semana. El domingo se espera una mínima de -2°C y temperaturas que no superen los 10°C.

En San Martín de los Andes, el termómetro marcará -3°C por la mañana y la máxima será de 6°C, anticipó la AIC.

En la costa atlántica se esperan jornadas con viento. En Las Grutas las ráfagas estarán cercanas a los 40 km/h durante el sábado y el domingo. La temperatura máxima será de 17 km/h.

Por qué se celebra el Día del Niño 2025

El origen del Día del Niño, o Día de la Niñez, se remonta a 1960. Ese año la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se destine una jornada para promover los derechos de niñas y niños. En ese sentido, fue la Cámara Argentina de la Industria del Juguete quien propuso la fecha para incentivar el consumo.

Por eso, el Día del Niño está asociado a los regalos, ya que se ofrece como una oportunidad para agasajar a los más jóvenes y es una excusa perfecta para propiciar un encuentro familiar en la que se agasaje a los más pequeños.