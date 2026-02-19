Fiesta de la Manzana 2026: la guía definitiva con todo lo que necesitas saber, entradas, precios, climas, accesos, artistas y horarios

La Fiesta de la Manzana inicia su edición 2026 con tres noches cargadas de espectaculos, artistas, concurso y alegría en Roca. Durante el fin de semana, el escenario mayor será es epicentro de shows de índole internacional con artistas como YSY-A, Neopistea, Emanero, Damas Gratis, Cazzu y Lali.

Diario RÍO NEGRO te acerca una guía rápida para que puedas disfrutar a pleno de este evento sin perderte de nada. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cómo es el predio? ¿Cuáles son los accesos? ¿Hay sectores preferenciales?

Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

La particularidad de la edición 2026 de la Fiesta de la Manzana es que los visitantes podrán adquirir dos tipos de accesos pagos:

PLUS que te habilita a supercampo o tribunas

FULL que te habilita el paso a super campo, estacionamiento preferencial para un vehículo cerca del predio.

Las entradas se pueden comprar de forma presencial en las Cajas Municipales de Roca (de lunes a viernes de 8 a 12 hs) y vía online para facilitarle el proceso a quienes son de otras ciudades:

Web : ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar

: ingresando a la web oficial www.generalroca.gob.ar Telefónicamente: llamando al 0800-222-9742, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Si tenes pensado comprar tu entrada a través del sitio web o telefónicamente, desde la organización aclararon que podrán retirar los accesos hasta el 19 de febrero en la Municipalidad de Roca ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre 710. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

A partir del 20 de febrero, las entradas sólo se podrán retirar en la Boletería que se montará en el predio de la Fiesta de la Manzana 2026. Este sector se ubicará detrás del paso de Artesanos, a un lado de las tribunas.

Mapa del predio de la Fiesta de la Manzana 2026: accesos, estacionamientos, escenarios y más

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2025 en Roca indicaron que lo accesos al predio serán por las calle Tronador (parte frontal) y Primeros Pobladores (parte lateral).

Ese día la calle Cerro Tronador se habilitará como peatonal partiendo de la calle Primeros Pobladores hasta el casino.

Sobre el estacionamiento detallaron que habrá dos espacios. El primero que será público se ubicará en el predio que esta entre el casino y el supermercado Easy. En tanto el segundo estacionamiento será un área reservada que se ubicará detrás del estacionamiento público.

Según el plano compartido, en el acceso frontal de la Fiesta de la Manzana 2026, ubicado sobre la calle Tronador, estarán las exposiciones, el área municipal y la zona de descanso.

En tanto si recurren al acceso por calle Primeros Pobladores podrán encontrar el área de parque de diversiones y el sector gastronómico donde ubicarán la globa con el escenario para artistas regionales y de producción. También en el mismo sector del lado derecho, podrán ubicar los baños públicos.

En el centro del predio estará el «Paseo de Artesanos» y hacia el fondo se montará el escenario mayor donde subirán artistas locales, pero también los artistas nacionales confirmados.

El acceso al sector preferencial o «supercampo» será por los laterales donde también habrán sectores de sanitarios públicos.

Además habrá un acceso exclusivo que será para las personas de movilidad reducida, esta se hará por la calle Cerro Mercedario ubicada detrás del predio.

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera:

Viernes 20:

Kala Rivero (trap)

La Estafa Dub (rock);

Neo Pistea

Ysy A.

Álamo Plateado (cumbia colombiana)

Piel de León (cumbia Santafesina)

Emanero

Damas Gratis.

La Forma del Aire (rock/pop)

Cazzu

Lali

El clima para el fin de semana de la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: detalle día a día

Según indica el Servicio Meterologico Nacional, para este viernes 20 de febrero se espera una máxima de 32ºC y mínimas de 18ºC. El cielo estará mayormente nublado, con vientos que por la tarde tendrán ráfagas de hasta 50 km/h.

El sábado seguirá el calor, pero cesará el viento. La máxima prevista para ese día es de 34ºC y la mínima se mantendrá por encima de los 26ºC. El domingo, para la noche de cierre, los cielos se mantendrá nublados y la máxima alcanzará los 34ºC.