Entradas para la Fiesta de la Manzana 2026: conocé los horarios de boletería y retiro de pulseras para el sector preferencial

¡Terminó la espera! Roca se prepara para que inicien las actividades por la Fiesta de la Manzana 2026. En el predio ya está todo listo y las puertas están a punto de abrir.

Esta noche suben al escenario principal los traperos argentinos YSY A y Neo Pistea, los más solicitados entre el público joven. Si bien la entrada general es gratuita, hay un sector preferencial al que solo podes acceder con entradas. Por esta razón si ya las compraste y lo hiciste vía online, te contamos qué tenes que hacer para retirarlas.

Fiesta de la Manzana 2026: horarios de boletería y retiro de pulseras

Desde el municipio informaron que en el predio de la Fiesta de la Manzana 2026 se dispuso una Boletería Oficial que se habilitará para la compra presencial de entradas como para el retiro de las mismas. El horario de apertura es a las 19 y cerrará a las 22.

El Ejecutivo recordó que aquellas personas que hayan comprado sus accesos preferenciales de forma online o por teléfono, «deben retirar sus pulseras también en la Boletería del Predio, en el mismo horario de 19 a 22 hs».

Además resaltaron que en estos casos se debe necesariamente «presentar comprobante de pago y DNI físico del titular de la cuenta desde donde se realizó el pago».

Fiesta de la Manzana 2026: quiénes tocan este viernes en Roca

La propuesta musical en la Fiesta de la Manzana es amplia. En el predio habrá tres escenarios, el principal, el regional y el de producción. Para que puedas elegir, te contamos quiénes tocan en cada uno:

Escenario mayor Carlos Soria: está previsto que los shows comiencen aproximadamente a las 20.

está previsto que los shows comiencen Día 1:

Kala Rivero (trap)

La Estafa Dub (rock);

Neo Pistea

Ysy A.