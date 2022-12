Dinamizada por obra pública, Los Menucos celebra un nuevo aniversario

“Fue un año difícil, muy complejo por la situación económica. Pero nunca paramos y lo estamos terminando de la mejor manera” señala la intendente de Los Menucos, Mabel Yahuar (JSRN), al referirse a la actualidad de esta localidad que hoy cumple 116 años de vida.

Luego del fuerte impacto de la pandemia COVID-19 y de los vaivenes económicos del país, la comunidad atraviesa un buen momento, sustentado en una la obra pública como el motor que mueve la economía.

Por eso los festejos, que se iniciaron a fines de octubre con un nutrido programa de actividades deportivas, deportivas y sociales, y que terminará a mediados de diciembre, tienen este año un color especial. Los vecinos celebran un año más de vida, de desarrollo y miran al futuro con gran optimismo.

En las últimas décadas, la localidad viene experimentando un crecimiento importante. Foto: José Mellado.

Es que lo que se vislumbra, con la terminación del pavimento de la ruta nacional 23, la puesta en funcionamiento del Gasoducto de la Región Sur y el proyecto Hidrogeno Verde, que traerá aparejado el montaje de una planta para la fabricación de aerogeneradores, llevan a proyectar un crecimiento sostenido de esta localidad y la región.

“A pesar de todo el balance de este 2022 es positivo. Nos costó después de dos años de pandemia. Pero estamos terminando con mucha obra pública, con un municipio ordenado, con las cuentas en orden, sin deudas y muy activo” agrega la jefa comunal.

Río Negro: Cuáles fueron las mayores complicaciones que tuvo que afrontar?.

“La situación económica del país es muy compleja y los municipios no estamos ajeno a ella. Nos llevó a trabajar a otro ritmo. Pasamos algunos sobresaltos porque no se conseguían materiales de construcción, por la inflación, etc. pero, a pesar de todo, salimos adelante”.

R.N.: Qué importancia tiene la obra pública en Los Menucos?

“Mucha. Nos ayuda a dinamizar la economía. Nos genera mano de obra, nos inyecta dinero… hoy tenemos mucha obra pública en marcha. Hay cinco empresas de afuera trabajando en distintos proyectos y eso se ve reflejado en los comercios”.

R.N.: Cómo se financia?

“Una parte con fondos municipales. Construimos 16.000 metros cuadrados de asfalto y 5.000 de cordón cuneta, 6 viviendas, el tendido eléctrico y bicisendas hacia el Cristo y el santuario de Ceferino Namucurá, erradicaciones de letrinas, redes de gas, etc.. También tenemos obras delegadas de la provincia, como el techo del polideportivo que demandó una inversión de $ 32 millones, los convenios con Educación, 18 viviendas del Plan Habitar, la ampliación del hospital, el centro de salud del barrio Belgrano, etc. La provincia ejecuta un plan de optimización del servicio de agua potables con nuevas redes, cisternas y perforaciones y los talleres del CET 34, y esta por iniciarse la obra del SUM de la Escuela 49. Y ante Nación también gestionamos obras. Tenemos aprobados, en el programa Argentina Hace, dos proyectos de cordón cuneta y una nueva etapa de la red de desagües cloacales”.

«Fue un año difícil, pero lo estamos cerrando de la mejor manera», intendente Mabel Yahuar. Foto: José Mellado.

R.N.: El año ha sido bueno en materia climática, situación que ha impactado bien en el campo.

“Si, tuvimos buenas lluvias y nevadas y los campos se recuperaron, pero la presencia del puma es cada vez más marcada y está haciendo mucho daño. Los productores y también nosotros estamos muy preocupados por lo que está sucediendo con esta especie que es plaga en la zona. También hemos recuperado la Sociedad Rural, con un grupo de jóvenes con muchas ganas de trabajar y nosotros, desde el municipio, ayudándolos a formular proyectos. Hemos renovados las instalaciones de esta institución tan importante para nuestros productores”.

R.N.: Y la minería como está?

“Es una actividad que se mantiene a pesar de los vaivenes económicos y genera muchos puestos de trabajo. La mayoría de los emprendimientos son familiares. Hay unas doscientas familias trabajando en la piedra laja y el pórfido y eso es muy positivo. También la explotación de arena de sílice para la industria petrolera esta funcionando muy bien”.

R.N.: Este año se volvió a abrir la escuela de Policía, como evalúa el impacto?

“Muy bueno… van a egresar 51 jóvenes. Muchos son de la localidad, otros de la región y también de otras partes de la provincia. Es muy positivo porque también genera un impacto económico en el pueblo. También tenemos las tecnicaturas superiores en Economía Social y en Energías Renovables, con estudiantes de distintos lugares y el Profesorado de Nivel Primario, anexo Los Menucos que depende del Instituto de Formación Docente de Roca. En los últimos años han egresado 71 jóvenes. Es importante la Educación y a muchas familias se les hace muy difícil mandar a un hijo a estudiar a otro lado. Por eso vamos a seguir trabajando para traer nuevas carreras”.

R.N.: Después de dos años vuelve la Fiesta Nacional de la Piedra Laja, cómo se preparan?

“Con mucha expectativa. La pandemia nos obligó a suspenderla dos años seguidos y la gente tiene necesidad de vivir un acontecimiento con ese. Se va a realiza entre el 3 y 5 de febrero de 2023 y ya tenemos confirmado a La K´Onga y Destino San Javier. También estamos cerrando la contratación de otros artistas que los vamos a anunciar en los próximos días. La fiesta va a ser gratis”.

R.N.: Tiene el Presupuesto 2023?

“Si ya está aprobado. Es de $ 668.208.725,19, pero creemos que se va a incrementar. Siempre se suma algo más”.

La comunidad atraviesa un buen momento. Foto: José Mellado.

R.N.: Transita su sexto período como intendente. El 2023 es un año electoral, va a buscar su reelección?.

“Después de la reforma de la Carta Orgánica, ya no tenemos más elecciones intermedias. En el 2023 se renuevan todos los concejales y todos los miembros del Tribunal de Cuentas y el intendente. Yo tengo decidido que voy a hacer, pero voy a esperar para anunciarlo. Falta mucho y hay que definir muchas cosas todavía”.

Programa festivo

Si bien el programa previsto para el 116° aniversario comenzó a desarrollarse hace un mes con actividades deportivas, culturales y sociales, hoy los vecinos de Los Menucos celebrarán el cumpleaños del pueblo con diversas actividades.

La jornada festiva comenzará a las 9:45, con el acto protocolar, presidido por la intendente Mabel Yahuar. Frente al municipio se realizará la entrega de aportes a instituciones, reconocimientos a referentes de la cultura y el deporte y la firma de convenios entre el municipio y el gobierno provincial. Luego habrá un desfile cívico con la participación de instituciones locales y la Banda de Música de la Policía de Río Negro.

Al mediodía se realizará un recorrida e inauguración de obras. Entre ellas, 16.000 metros cuadrados de pavimento flexible en las calles Padre Stablum, Islas Malvinas y boulevard Canteras; 5.000 metros lineales de cordón cuneta, badenes, 4 viviendas del programa Habitar, 6 municipales, dos aulas taller del CET N° 34, el Santuario de Ceferino Namuncurá, las ampliaciones del hospital “Dr. Néstor Perrone” y el Centro de Atención Primaria del barrio Belgrano; la línea eléctrica al Mirador del Cristo, el recambio del techo del polideportivo municipal, la ampliación de la red de agua y tanques elevados, el boulevard de la calle Canteras y el SUM de la Escuela 49.

La habitacional representa una de las mayores demandas. Hoy se entregarán 10 viviendas. Foto: José Mellado.

Luego se compartirá un almuerzo con autoridades locales y provinciales.

Las actividades festivas continuarán mañana, con una compartida familiar de tortas y una muestra y entrega de certificados a participantes de los talleres municipales Emprender. También expondrán artesanos locales.

El 10 de diciembre se realizará la tradicional maratón Aniversario “Los Menucos Corre y el fin de semana del 16 y 17 se desarrollará un torneo de pádel.