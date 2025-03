Docentes de una escuela primaria de Neuquén denunciaron a la directora por maltrato laboral: qué dijeron las familias

El equipo de docentes de la Escuela Primaria N° 183 de Neuquén Capital denuncian situaciones de violencia y maltrato laboral que «han evidenciado con la directora de la institución desde el año 2024». Por consecuencia, afirmaron a Diario RÍO NEGRO, que lo sucedido ha llevado a que «varios docentes renunciaran o se trasladaran» a otro establecimiento educativo. Actualmente, la directora se encuentra separada de su cargo preventivamente por 15 días, según indicaron a este medio.

De acuerdo a los detalles que brindaron los docentes de la institución, el Consejo de Educación y de Supervisión de Nivel Primario quiere que la directora regrese a cumplir con sus funciones el lunes 31 de marzo, día en el que termina «su separación preventiva».

Asimismo, sostuvieron que la preocupación existe, debido a que, «pese a las denuncias y actas que comprueban los maltratos, se permita su regreso». «Tenemos miedo por las represalias que pueda tomar la señora directora hacia los docentes denunciantes», afirmaron.

De igual modo, el grupo de maestros de la escuela, aseveraron que si finalmente retorna a su cargo «podría generar represalias hacia el personal docente, ya que la directora ha demostrado ser una persona violenta».

Docentes de la Escuela Primaria N° 183 de Neuquén describieron situaciones de violencia: «Sabemos de más familias que denunciaron maltratos»

También, los educadores aseguraron que «sabemos de más familias de la institución que denunciaron maltratos». Señalaron que «algunas de ellas fueron hechas en la jefatura de la supervisión». Apuntaron que en uno de los casos, «la directora no le permitía el ingreso a la acompañante terapéutica de su hijo».

«Esta situación es especialmente preocupante, ya que afecta directamente a los estudiantes y su bienestar», afirmaron. «Es fundamental que esta situación se haga visible para proteger a los docentes y estudiantes de la institución», enfatizaron.

A través del comunicado que difundieron, reafirmaron que desde el Consejo de Educación y Supervisión «no hemos recibido ninguna noticia en cuanto a como avanza el caso». Añadieron que «en total hay 6 denuncias» y también contaron que hay otras que fueron hechas por familias en Jefatura de Supervisión.

«Aún estamos sin respuestas» sostuvieron los maestros respecto a las denuncias que le hicieron a la directora

El equipo de docentes explicaron a Diario RÍO NEGRO que respecto a las acusaciones hacia la directora, «Nuestras denuncias fueron realizadas en comisarías y luego enviadas a nivel primario y supervisión». Especificaron que las realizaron en la unidad policial primera y otros docentes en la más cercana a su domicilio. Sin embargo, mencionaron que «aún estamos sin respuestas, sabemos que el día lunes termina el plazo de los 15 días de separación de cargo preventivo».

Los docentes sostuvieron que «si bien estos 15 días eran para investigar, nosotros no hemos recibido información alguna. Entendemos que la señora directora va a volver a su puesto laboral pese a las denuncias. Lo cual implicaría tener que convivir con la señora directora después de radicar denuncias con hechos puntuales de cada situación».

Sobre los maltratos, apuntaron que van desde el «hostigamiento, persecución laboral, malas formas y tratos para con el personal docente, auxiliares y algunas familias, que han expresando estás violencias ejercidas». «Persecución a las docentes que llegaban a las 7:30, ya que eso no estaba permitido por supervisión según la señora directora», precisaron.

«Tuvo que ser asistida por el personal del SIEN», revelaron sobre lo que padecen en la Escuela Primaria N° 183

Además, puntualizaron sobre otras agresiones, «destrato, el tono de voz elevado, cómo así también la desvalorización del título docente». «A una docente recién recibida la destraba y la enviaba a estudiar todo el tiempo», expresaron los educadores.

Aunque las denuncias no solo fueron por esos motivos, sino también, porque de acuerdo a las acusaciones de los maestros, la directora «impedía las vías de comunicación entre diferentes personas de la institución». Asimismo, afirmaron a Diario RÍO NEGRO que «vigilaba clases de educación física por las ventanas hacia el patio».

Los maestros explicaron a este medio que «a raíz de una la denuncia puntual en dónde una docente tuvo que ser asistida por el personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En todo mantuvo una conversación telefónica con una psicóloga», revelaron.

Luego, la docente que padeció el hostigamiento contó que «fue tanto el destrato, que me genera una crisis de angustia y llanto, no permitiendo así poder volver a mi grado a retomar mi actividad con mis estudiantes». «La angustia y no poder trabajar tranquilo genera mucho en el cuerpo», sentenció.

¿Cuál era la salida? ¿Callarnos? ¿Seguir aguantando?», manifestaron los educadores de la institución de Neuquén

Una docente que trabaja en la institución desde hace muchos años y tiene un gran aprecio por la escuela, dijo que «también sufrí destratos y viví situaciones de violencia con la señora directora. Fui testigo de cómo trataba a mi compañera».

«Vamos por el segundo año de un ambiente de trabajo con violencia, destratos y falta de respeto. ¿Cuál era la salida? ¿Callarnos? ¿Seguir aguantando?», manifestó.

En otro testimonio, una docente describe lo ocurrido como una «muy triste situación». «Como docente que trabaje dos años, puedo contar que el primer año 2023 fue hermoso con una directora amorosa. El año pasado en 2024 que llegó esta mujer a la dirección, padecí los destratos, y maltrato laboral», afirmó.

«Sufrí muchísimo, me apoyé mucho en mis compañeras/os. Doy fe y apoyo a mis ex compañeros/as de esta denuncia, porque yo lo viví en primera persona. Este año decidí buscar otro rumbo, otra escuela, y el trato que me dieron y me dan es de puro acompañamiento y humanidad. La escuelita 183 es hermosa, pero esta señora la está contaminando», expresó.

«Con los padres es igual de prepotente y grosera», aseveraron los padres, en relación al comportamiento de la directora

Por su parte, familiares de los estudiantes, también reafirmaron lo sucedido, diciendo que no solo lo padecen los docentes, «con los padres es igual de prepotente y grosera, deberían separarla del cargo, mi hijo asiste a esa escuela».

En otro de los relatos, dijeron que «yo fui mamá de esa escuela hasta el año pasado y se presentaron quejas hacia ella por maltrato con los alumnos también».

En un nuevo comunicado dedicado a mamás y papás del establecimiento educativo, se refirieron a una escuela basada en el respeto y el buen trato.

«Creemos en una educación basada en el respeto», expresan los docentes en un comunicado dirigido a las familias

«Las y los docentes de la Escuela Primaria N°183 creemos en una educación basada en el respeto, el diálogo y la cooperación. Sin embargo, en nuestro día a día desde el año 2024 enfrentamos situaciones de maltrato y destrato por parte de la señora directora de la escuela, quien ha recibido varias denuncias formales por parte de compañeros y compañeras. Estas denuncias cuentan con el apoyo de quienes defendemos un ambiente laboral sano y respetuoso», detallaron.

«El buen trato es un derecho de toda la comunidad educativa: docentes, estudiantes y familias. Necesitamos un clima de trabajo saludable para poder brindar lo mejor a nuestras niñas y niños», enfatizaron.

«Queremos hacer visible esta situación para construir juntos una escuela donde el respeto y la empatía sean los valores fundamentales. La señora directora fue apartada de sus funciones por 15 días a causa de una de las denuncias realizadas por una docente, en dónde a raíz de la misma salieron más denuncias que deberían haber sido adjuntadas a la misma causa de investigación», explicaron.

«Los 15 días estaban destinados a la investigación de hechos ocurridos. Pero sabemos que la próxima semana regresa a la institución a retomar sus funciones. Los/as docentes tememos por lo que pueda suceder. Deseamos desempeñar nuestra tarea docente en un clima sano y con buenos tratos», concluyeron.