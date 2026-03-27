Dolor en el norte neuquino: confirmaron que el cuerpo hallado era del criancero de 77 años desaparecido

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén confirmó que el cuerpo hallado este jueves en el río Agrio pertenece a Segundo Daniel Artigas, el hombre de 77 años que había desaparecido hace más de 10 días en el paraje Huarenchenque, ubicado a unos 25 kilómetros de Loncopué.

Se conoció que el cuerpo fue detectado a la altura de su puesto, pero del lado opuesto del río. El operativo de búsqueda incluyó rastrillajes por cielo, tierra y agua, con apoyo de un helicóptero del gobierno provincial y personal de buzos de la Policía.

Amplio operativo en Neuquén para dar con el criancero

También participaron trabajadores del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, bomberos voluntarios de Loncopué, efectivos de la comisaría de la misma localidad y vecinos de la región.

Al lugar viajaron profesionales médicos y peritos de Criminalística para certificar los motivos del deceso. De acuerdo a la información remitida al fiscal del caso Marcelo Jofré, la muerte fue por causas naturales, sin signos de violencia. Los rastrillajes se desarrollaron en un vasto territorio, con algunos lugares de difícil acceso.

Además, los primeros días la búsqueda se vio dificultada por la lluvia. Este viernes, las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado pertenece al hombre de 77 años.