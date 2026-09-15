Luis Caputo en el Día de la Exportación: «Argentina va a crecer 2,5% al cierre de 2026»

Santiago Sourigues (enviado especial)

En un escenario que proyecta exportaciones récord de más de USD 103 mil millones en 2026, la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) celebra la 30ª edición del Día de la Exportación en la cúpula del Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ministro de economía, Luis Caputo, fue uno de los integrantes del gabinete nacional que dijo presente. El conductor de la política económica repasó el avance del programa, y anticipó que el año 2026 volverá a culminar con crecimiento.

«Si ustedes toman el EMAE, diciembre de 2024 contra diciembre 2023, la economía creció 6.7%. Si toman el 2025, creció 3,5%. Este año, veremos cuánto va a crecer, probablemente alrededor de 2,5%», anticipó. «Es el cuarto año consecutivo de superávit. No estando en default, hay superavit financiero», agregó.

El ministro inició su discurso cuestionando que el modelo predecesor al de Javier Milei haya fomentado el crecimiento industrial, y afirmó que por el contrario, se trataba de un modelo netamente financiero. «¿Por qué yo digo que fue un modelo financiero? Porque veníamos de un modelo con déficit financiado, esencialmente, con deuda y emisión. Y en ese escenario, en cualquier empresa el gerente financiero era la persona clave», aseguró.

Caputo citó una crónica del periodista Diego Iglesias desde China para Radio Con Vos. El cronista al que el ministro etiquetó como «un periodista kirchnerista», destacaba el proceso de apertura que atraviesa el país asiático y cómo China se ha convertido en una economía de mercado: «Si le cambias el nombre y pones Argentina, es lo que estamos haciendo nosotros», afirmó.

Por último, el ministro destacó la política de promoción de exportaciones que puso en marcha el gobierno de Javier Milei. «Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos ahora 17.000 regulaciones, rey estamos mejorando muy fuertemente la infraestructura», sentenció Caputo.

El ministro de economía Luis Caputo junto a referentes del complejo exportador argentino en el Palacio Libertad (Foto: Enrique García Medina)

Al respecto, contradijo a quienes afirman que el modelo exportador se enfoca solo en minería y energía, y aseguró que el conjunto del complejo exportador está capitalizando el escenario de apertura. «Han crecido fuertemente las exportaciones, en prácticamente todos los cuadros, incluso en manufacturas de origen industrial», se entusiasmó.

No obstante al referir puntualmente al rubro energía, pronosticó que dentro de cinco años las exportaciones de energía serán mayores a todo lo que exporta hoy Argentina en su conjunto. «Para fines de 2031, al final del mandato de nuestro presidente, vamos a tener US$ 60.000 millones de exportaciones solo de energía, es más de lo que Argentina lleva exportado este año en su conjunto», aseguró y cerró: «es una bestialidad».