La comitiva que vendrá con el papa León XIV a Argentina: quiénes son las 150 personas que lo acompañarán en su visita

El papa León XIV aterrizará con una comitiva amplia en el Aeroparque Jorge Newbery, cuando visite Argentina en noviembre.

Lo acompañarán personal de la Santa Sede, periodistas internacionales y grupos de apoyo.

Visita a Argentina del papa León XIV: quiénes lo acompañarán

Según indicó Infobae, unas 150 personas serán parte de la comitiva que vendrá junto a León XIV. Será un grupo que estará en su gira por Uruguay, Argentina y que culminará en Perú.

El programa detallado de su visita al país se dará a conocer entre el viernes 18 y el lunes 21 de septiembre, dijeron fuentes de la Iglesia.

Fuentes de la Santa Sede, consignadas por el medio de Buenos AIres, sostuvieron que unas 70 personas integrarán el denominado séquito papal. Estarán sus dos secretarios personales, el peruano Edgard Iván Rimaycuna Inga y el sacerdote italiano Marco Billeri. También lo acompañará el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de la organización de los viajes apostólicos. Otra fija de cada viaje es la presencia del médico Luigi Carbone.

Teniendo en cuenta los viajes anteriores, el cardenal Pietro Parolin, «número dos» del Vaticano, también vendría en la gira.

En seguridad, el comandante Gianluca Gauzzi Broccoletti coordinará con las fuerzas argentinas todas las medidas necesarias. También habrá miembros de la Guardia Suiza Pontificia, que en cada viaje internacional un grupo forma parte de las giras.

Además, un amplio equipo de prensa. Este año habrá una novedad. Será el primer viaje internacional donde la mexicana María Montserrat Alvarado estará al frente de la comunicación.

Preinscripción para ser voluntario para la visita del papa León XIV a Argentina

La organización de la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción para los voluntarios que deseen sumarse a uno de los acontecimientos eclesiales más importantes de los últimos años.

Según informó Aica, la convocatoria, que ya fue distribuida a las diócesis de todo el país, está orientada a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años. Su tareas será colaborar en la atención de los peregrinos, la logística y las distintas tareas previstas durante la visita del Pontífice, que se realizará del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La inscripción puede realizarse a través de la plataforma oficial: Acreditaciones Episcopado.