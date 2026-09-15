Glenn Close reapareció a los 79 años tras la preocupación por su salud: cómo es su vida lejos de Hollywood

Después de generar inquietud entre algunos de sus seguidores, Glenn Close reapareció en las redes sociales desde su casa en Montana y mostró una faceta muy diferente de la que suele verse en las alfombras rojas de Hollywood.

A los 79 años, la protagonista de Atracción fatal compartió un breve video desde el porche de su vivienda en Bozeman, rodeada de naturaleza y disfrutando del atardecer. La publicación llevó tranquilidad a sus fanáticos y, al mismo tiempo, volvió a poner el foco sobre la particular decisión que tomó hace algunos años: dejar Nueva York para instalarse cerca de su familia y llevar una vida mucho más tranquila.

Según informó TN, la actriz apareció sonriente, con el cabello blanco al natural y vistiendo una camisa que perteneció a su madre.

“Hola a todos, estoy en casa. Con la camisa de mi mamá puesta, dejando que el viento pase por mi cabello blanco. Mirando cómo se pone el sol. Me siento bendecida”, expresó en la grabación.

La vida de Glenn Close lejos de Hollywood

La elección de Montana no es nueva. Close mantiene desde hace décadas un vínculo con ese estado, pero en 2019 decidió convertirlo definitivamente en su hogar, después de vender su propiedad de Bedford Hills, en Nueva York.

La principal razón fue familiar. Sus hermanas Jessie y Tina y su hermano Alex también viven en Montana, mientras que su hija, la actriz Annie Starke, se instaló allí.

En una entrevista con The Wall Street Journal, citada por People, Close contó que vive en una casa de ladrillos construida en 1892, con un porche desde el que puede contemplar las montañas y conversar con sus vecinos.

La propiedad tiene tres dormitorios y tres baños y se encuentra junto a la vivienda de una de sus hermanas.

La estrella encontró así un refugio muy diferente al ritmo de Los Ángeles y Nueva York. Incluso reconoció en entrevistas anteriores que comenzó a sentir algo que antes no le ocurría: extrañar profundamente su casa cuando debe alejarse por trabajo.

El nuevo “santuario familiar” que prepara Glenn Close

La actriz tiene además otro proyecto en marcha. Está construyendo una propiedad de mayores dimensiones a unos 48 kilómetros de Bozeman, pensada como punto de encuentro para toda la familia.

Close la definió como su futura “casa de campo zen” y “santuario familiar”.

El proyecto contempla además un pequeño cottage de piedra en la parte posterior, inspirado en los lugares que marcaron los mejores recuerdos de su infancia.

Así, después de décadas de exposición internacional, rodajes y grandes producciones, la actriz parece haber encontrado en Montana un equilibrio entre su carrera y una cotidianeidad mucho más simple, marcada por la naturaleza, la familia y sus animales.

En el reciente video, de hecho, también hizo referencia a Pip, su perro de raza bichón habanero y habitual compañero: “Y Pip está justo detrás de mí”, escribió junto a la publicación.

Glenn Close se prepara para recibir un Oscar honorífico

Su vida alejada del centro de Hollywood no significa que haya abandonado su carrera. La reaparición llega, además, en un momento especialmente significativo para la actriz.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que Close recibirá un Oscar honorífico durante los Governors Awards, previstos para el 15 de noviembre de 2026.

Se trata de un reconocimiento especialmente simbólico: la intérprete acumula ocho nominaciones a los premios Oscar a lo largo de su carrera, aunque nunca consiguió ganar en una categoría competitiva.

Su primera candidatura llegó en 1983 por El mundo según Garp y la última, hasta el momento, fue por Hillbilly Elegy en 2021.

Mientras espera uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria, Glenn Close eligió mostrarse de una manera mucho más íntima: sin maquillaje, lejos de las cámaras profesionales y contemplando el atardecer desde el lugar que hoy considera su verdadero hogar.