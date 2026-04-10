Dolor en San Martín de los Andes por la muerte del periodista y guardaparque Ricardo Caletti

Ricardo Caletti se radicó en San Martín de los Andes en 1988 y desarrolló su carrera en la región.

La Municipalidad de San Martín de los Andes lamentó la muerte de Ricardo Horacio Caletti, guardaparque, periodista y ex director de Prensa del Municipio. Desde el gobierno destacaron su trayectoria profesional y su compromiso con la comunicación ambiental en la Patagonia. El intendente Carlos Saloniti expresó su pesar por el fallecimiento.

San Martín de los Andes despide a un referente ambiental en la Patagonia

En el mensaje oficial del municipio, se destacó el rol de Caletti en la comunidad: “Fue, además, un vecino apasionado por los temas que divulgó a lo largo de su vida, comprometido con la conservación y comunicación ambiental en nuestra comunidad y en toda la Patagonia”.

Caletti se radicó en San Martín de los Andes en 1988. Desde entonces, el hombre había desarrollado tareas vinculadas al parque nacional Lanín, donde trabajó como guía y participó en actividades relacionadas con la preservación del entorno natural.

Además de su labor como guardaparque, también ejerció el periodismo y la comunicación. En ese ámbito impulsó iniciativas editoriales vinculadas al turismo y la cultura patagónica, con foco en la difusión del patrimonio regional.

Su paso por la función pública incluyó el cargo de director de Prensa del Municipio. La Municipalidad acompañó a los familiares y allegados ante su pérdida.

La carta de despedida que reconstruyó su historia y legado en la región

Lidia Mabel Mora, trabajadora del Parque Lanín, lo despidió a través de una carta en Facebook en la que repasó su formación y sus inicios laborales en Parques Nacionales en 1969, además de su paso por distintos destinos del país.

«Ricardo fue un ejemplo de vocación, de amor por la naturaleza y de respeto por la comunidad. Su legado trascendió su labor como Guardaparque, Periodista y Guía de Turismo: vivirá en los valores que supo transmitir y en las nuevas generaciones que continúan su camino», expresó.

Caletti fue guardaparque, periodista y ex director de Prensa del Municipio. Foto: Facebook.

La carta también reconstruyó su trayectoria profesional en comunicación y publicidad, con trabajos en agencias, medios y campañas reconocidas.

“Nuestras más sentidas condolencias a sus hijas Paloma, Mercedes, y Julieta, familiares directos y amigos”, escribió la trabajadora del Parque Lanín, quien además agregó: «Con gratitud y afecto, agradecemos la huella luminosa que dejó en el Parque Nacional Lanín y en San Martín de los Andes».



