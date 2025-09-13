Incendio destruyó dos viviendas en San Antonio Oeste

No hubo heridos pero las pérdidas materiales fueron totales. Foto Luciano Cutrera.

Un importante incendio afectó esta tarde a dos viviendas del barrio COMSAL, en San Antonio Oeste, ubicadas al final de la calle 25 de Mayo, detrás del predio ferroviario.

Incendio en San Antonio Oeste: tres horas para controlar el fuego

Según el parte oficial de los Bomberos Voluntarios, la primera comunicación ingresó a las 15:17, cuando se dio aviso desde Las Grutas sobre el foco ígneo. De inmediato se movilizaron al lugar tres dotaciones: el móvil 25 del destacamento con cuatro bomberos, el móvil 19 desde el cuartel central con seis efectivos y el móvil 23 con tres voluntarios.

Al llegar se encontraron con las llamas generalizadas en dos viviendas aledañas, divididas por una pared. Los bomberos trabajaron con tres líneas de ataque para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otros sectores.

Durante las tareas, detectaron que las casas tenían conexión directa a la línea de alta tensión, lo que obligó a frenar momentáneamente el operativo hasta que personal de EdERSA cortó el suministro eléctrico.

Tras más de tres horas de trabajo, lograron controlar el incendio y realizar tareas de enfriamiento y remoción de escombros. En el lugar hallaron garrafas y chapas desprendidas del techo, lo que complicó la labor. Finalmente, constataron que las pérdidas en ambas viviendas fueron totales.

De acuerdo al informe, en una de las casas residen cinco personas que no se encontraban en el lugar al momento del siniestro. En la vivienda contigua vive un hombre mayor que habría sido trasladado al hospital por inhalación de humo.

El foco generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de San Antonio Oeste. Numerosos vecinos se acercaron a observar lo ocurrido.

Pedido solidario tras el incendio en San Antonio Oeste

Familiares del hombre mayor afectado relataron que perdió no solo su casa sino también sus pertenencias, ropa y medicamentos.

Su nieta, Juliana Morales, contó que el abuelo quedó alojado en su vivienda y que comenzaron a recibir gestos de solidaridad.

Indicó que necesitan ropa y calzado —en especial zapatillas y pantalón talle 42, y camisas o remeras en talles 2 y 4— además de cualquier otro tipo de colaboración. Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al (2920) 34-0429.