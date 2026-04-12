Escuela Agraria Alto Valle Este: el semillero educativo de Villa Regina que prepara a 260 futuros técnicos agropecuarios

Desde hace más de quince años una institución de Villa Regina trabaja con una idea clara: formar jóvenes que no solo comprendan la actividad agropecuaria, sino que sean capaces de integrarse activamente en ella.

La Escuela Agraria Alto Valle Este es hoy una referencia regional en educación técnica con fuerte anclaje territorial, donde la teoría convive con la práctica cotidiana y el aprendizaje se construye en contacto directo con la producción.

“La escuela empezó a funcionar en el año 2009, por iniciativa de la Cámara de Comercio, la Cámara de Productores y el Consorcio de Riego”, contó a Río Negro Rural el director de la institución educativa, Pedro Durán. “Lo que se buscaba era generar una instancia de formación vinculada a las actividades productivas de la región, porque no había una escuela con esa orientación específica”.

Desde entonces, el proyecto no ha dejado de crecer. Actualmente cuenta con alrededor de 260 estudiantes y una particularidad que marca un cambio de época: la matrícula femenina ya supera levemente a la masculina, en una actividad históricamente asociada a los varones.

Formación integral con salida laboral concreta



La propuesta educativa es clara y sostenida en el tiempo: formar técnicos agropecuarios con herramientas reales para el trabajo y, al mismo tiempo, brindar una base sólida para continuar estudios superiores.

Producción de hongos sobre troncos de álamos, otra actividad que aprenden los estudiantes de la EAAVE.



“Nosotros buscamos darles una formación integral, que estén preparados para seguir estudiando, pero también que puedan salir a trabajar rápidamente si es necesario”, señala la vicedirectora del establecimiento, Soledad Gajdos.

El título habilita a los egresados a insertarse en el sistema productivo local, ya sea en tareas operativas o en roles intermedios. “La intención es formar mandos medios, auxiliares de ingenieros agrónomos, gente capacitada en riego, nutrición animal, análisis de suelo”, agrega Rómulo Zanini, presidente de la Fundación que sostiene la institución.

“Nosotros buscamos darles una formación integral, que estén preparados para seguir estudiando, pero también que puedan salir a trabajar rápidamente si es necesario” Soledad Gajdos, vicedirectora del establecimiento.

Ese perfil responde a una necesidad concreta del sector. En un contexto donde la tecnificación avanza, pero muchas veces falta personal capacitado para ejecutarla, la escuela aparece como un eslabón clave.

Aprender haciendo: el eje del modelo educativo



Si hay un rasgo distintivo de la Escuela Agraria Alto Valle Este es su fuerte impronta práctica. Lejos de limitarse al aula, los estudiantes trabajan en campo, en contacto directo con animales, cultivos y sistemas productivos.

Incorporación de contenidos y práctica son una constante en la Escuela Agraria Alto Valle Este.



“No queremos que vean cómo se hacen las cosas en un video, sino que las hagan ellos mismos”, resume Zanini.

La formación incluye producción hortícola a campo y bajo protección, manejo de monte frutal, uso y mantenimiento de maquinaria agrícola, manejo de rodeos, tareas de mantenimiento de las instalaciones rurales. Muchas de estas prácticas se desarrollan dentro de los espacios productivos que posee la escuela, y esta formación se complementa con visitas a chacras, algunos campos y establecimientos productivos de la región.

“Todo el tiempo buscamos equilibrar teoría y práctica, pero que las prácticas sean lo más significativas posible, porque eso es lo que realmente permite que nuestros estudiantes puedan incorporar conocimientos y desarrollar habilidades prácticas”, sostiene Gajdos.

Una escuela conectada con el sistema productivo



El vínculo con el sector privado es otro de los pilares. La institución mantiene convenios con empresas, organismos técnicos y productores, lo que permite a los alumnos acceder a capacitaciones, prácticas y experiencias concretas.

Tarea es lo que sobra por hacer en la EEAVE.



“Las empresas muchas veces nos piden recomendaciones cuando necesitan personal, y tratamos de generar ese nexo con los estudiantes”, cuenta Durán.

Este vínculo no solo facilita la inserción laboral, sino que también permite que la escuela se mantenga actualizada frente a los cambios tecnológicos. La incorporación de nuevas herramientas, como el uso de drones en agricultura, es un ejemplo de esa adaptación constante.

“Las empresas muchas veces nos piden recomendaciones cuando necesitan personal, y tratamos de generar ese nexo con los estudiantes”. Pedro Durán, director de la institución educativa

“No tenemos la tecnología propia porque es costosa, pero los chicos están en contacto con empresas que la utilizan, y de esta manera buscamos que estén al tanto de lo que está pasando en la economía regional, que conozcan los cambios que se están gestando”, explican desde la institución.

Producción propia y compromiso permanente



Dentro del predio, los estudiantes participan de múltiples actividades productivas: granja, huerta, apicultura, producción animal e incluso procesos de industrialización de alimentos donde se impulsa el agregado de valor a lo producido en la escuela, a través de elaboración de encurtidos, mermeladas, disecados, entre otros productos.

La actividad avícola se aprovecha para aprender e incorporar ingresos extra para la escuela.



“Los chicos se encargan de todo: desde el cuidado hasta la producción y la venta”, detallan. Gallinas ponedoras, pollos parrilleros, conejos, ovejas, colmenas y bovinos forman parte del sistema, al igual que los talleres de carpintería y herrería.

“Hay actividades los 365 días del año: los estudiantes y muchos docentes vienen los fines de semana a alimentar animales o regar”.

El compromiso va más allá del calendario escolar. “Hay actividades los 365 días del año: los estudiantes y muchos docentes vienen los fines de semana a alimentar animales o regar”, destacan. Este nivel de participación construye no solo conocimientos técnicos, sino también responsabilidad y sentido de pertenencia.

Una comunidad que sostiene el proyecto



La escuela funciona bajo un esquema de gestión particular: es pública de gestión privada. Los salarios docentes son cubiertos por el Estado, pero gran parte del funcionamiento depende de la Fundación. «Todo lo demás se sostiene con el aporte de las familias y el trabajo de la Fundación”, explica Zanini

Valor agregado a la producción primaria, otro concepto incorporado en la educación.



El crecimiento que la escuela viene experimentando no sería posible sin el acompañamiento de la comunidad. La respuesta siempre ha sido muy favorable en cada evento que la escuela realiza, tales como Ferias, la Fiesta Provincial del Chorizo Casero, o eventos para el aniversario de la localidad. Estas actividades permiten a la escuela mostrar el trabajo cotidiano y también sirven para recaudar fondos.

Formar personas, además de técnicos



Más allá de los números y la estructura, quienes integran la escuela destacan un aspecto que consideran central: el perfil humano de los estudiantes.

La actividad en la institución se extiende a lo largo de todo el año, siempre hay algo para hacer.



“Cuando uno viene y ve a los chicos, se da cuenta del compromiso que tienen. Cuando alguien nos visita y ellos muestran su escuela se nota que la sienten como propia, y en cada actividad que se organiza para la escuela, siempre participan con entusiasmo, son nuestra mejor carta de presentación”, señalan.

“Cuando uno viene y ve a los chicos, se da cuenta del compromiso que tienen. Cuando alguien nos visita y ellos muestran su escuela se nota que la sienten como propia».

La formación apunta no solo a lo productivo, sino también a valores como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo. En un contexto social complejo, esa dimensión cobra un valor especial.

Mirar el futuro con raíces en el territorio



A lo largo de los años, la escuela ha ido ajustando sus prácticas, ampliando sus espacios productivos y fortaleciendo vínculos. La demanda creciente de ingreso refleja el interés que despierta la propuesta.

“La escuela fue mejorando año a año y siempre buscamos que las prácticas sean cada vez mejores, que nuestros estudiantes egresen de la escuela preparados y con herramientas para afrontar los desafíos”, afirma Durán.

“La intención es formar mandos medios, auxiliares de ingenieros agrónomos, gente capacitada en riego, nutrición animal, análisis de suelo”. Rómulo Zanini, presidente de la Fundación que sostiene la institución.

En una región donde la producción agropecuaria sigue siendo motor económico, la formación de nuevos actores resulta clave. Y en ese escenario, la Escuela Agraria Alto Valle Este cumple un rol estratégico: formar jóvenes que entiendan el campo, pero sobre todo, que puedan ser parte activa de su futuro.

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