Dos heridos en un accidente sobre la Ruta 51, cerca de Mari Menuco: fuerte impacto entre una camioneta y un auto

Dos personas resultaron heridas este jueves por la mañana en un choque entre dos vehículos sobre la Ruta 51, a la altura de la entrada de la «Península», en la zona del lago Mari Menuco. El impacto fue entre un Fiat Palio Adventure y una camioneta del Epen.

Hubo demoras en el tránsito.

Liberaron a dos personas que quedaron atrapadas en el accidente sobre la Ruta 51

Según indicó el medio Centenario Digital, personal de bomberos realizó tareas en el lugar para liberar a dos personas que habían quedado atrapadas.

El accidente fue a la altura del kilómetro 13. Trabajó en el sitio personal policial y del SIEN.

Por el momento se desconoce el estado de salud de las personas lesionadas y la dinámica del siniestro.

Demoras por un accidente sobre la Ruta 7

Esta mañana hubo demoras en la Ruta 7, por un accidente que involucró a un motociclista, a la altura de la rotonda de Pluspetrol.

Hubo demoras y se formó una importante fila de vehículos.