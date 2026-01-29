Dos heridos en un accidente sobre la Ruta 51, cerca de Mari Menuco: fuerte impacto entre una camioneta y un auto
Uno de los vehículos involucrados es del EPEN. Hubo demoras en el tránsito.
Dos personas resultaron heridas este jueves por la mañana en un choque entre dos vehículos sobre la Ruta 51, a la altura de la entrada de la «Península», en la zona del lago Mari Menuco. El impacto fue entre un Fiat Palio Adventure y una camioneta del Epen.
Liberaron a dos personas que quedaron atrapadas en el accidente sobre la Ruta 51
Según indicó el medio Centenario Digital, personal de bomberos realizó tareas en el lugar para liberar a dos personas que habían quedado atrapadas.
El accidente fue a la altura del kilómetro 13. Trabajó en el sitio personal policial y del SIEN.
Por el momento se desconoce el estado de salud de las personas lesionadas y la dinámica del siniestro.
Demoras por un accidente sobre la Ruta 7
Esta mañana hubo demoras en la Ruta 7, por un accidente que involucró a un motociclista, a la altura de la rotonda de Pluspetrol.
Hubo demoras y se formó una importante fila de vehículos.
