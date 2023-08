Dos trabajadores municipales de Plaza Huincul denunciaron amenazas de muerte

Dos trabajadores municipales de Plaza Huincul denunciaron haber sido amenazados de muerte y acusaron a dos referentes de la lista contraria de ATE como los autores de llevarlas a cabo. El hecho ocurrió ayer por la tarde y afuera de la vivienda de la empleada cuando estaban por retirarse en un automóvil. La denuncia fue formalizada ante la comisaría 6º de Plaza Huincul.

Los dos agentes municipales que denunciaron ser amenazados fueron Raúl Ramírez y Mabel Roh, quienes se desempeñan en la dirección de Zoonosis de Plaza Huincul. Pero el hecho se produjo en la vereda frente a la casa de la mujer y en el momento en que ambos iban a retirarse en un automóvil a realizar compras.

Los candidatos de la lista Verde y Blanca de ATE, Néstor Rodríguez y Anabela Cuevas acompañaron a los dos afectados de la situación. En todo momento, atribuyeron el hecho de la agresión a los próximos comicios del gremio que los tienen como participantes de la línea contraria.

Las amenazas más fuertes las sufrió el hombre, quien denunció a Carlos Santos (dirigente de ATE en Plaza Huincul) y a su hijo como los autores de la agresión. «Se acercó al auto y me pegaron y me pusieron el arma cerca de la cara», dijo en conferencia de prensa Ramírez. Aclaró que se trató de un arma real y no una réplica. Luego hubo una catarata de insultos y algunos golpes.

En tanto, la mujer considera que cesaron la agresión una vez que ella logró bajar del auto y encender el teléfono celular para grabar en un video lo sucedido. Ambos coinciden que este tipo de agresiones no son nuevas, sino que proviene desde ya el 2019. En el mismo sector de trabajo hubo hostigamientos y aclararon que no avanza la investigación por esos hechos.

Por su parte, Cuevas, pidió que se pueda «militar en todos los sectores con tranquilidad y de manera pacífica» para evitar que los comicios se vean alterados por este tipo de circunstancias.

Ahora, esperan que la justicia los convoque porque la denuncia ya se formalizó en la comisaría 6º de Plaza Huincul.