Dudas de comerciantes por la ley que les prohíbe manipular tarjetas en Neuquén

La nueva ley que determina que los comerciantes de Neuquén ya no pueden manipular las tarjetas de crédito o débito y son los titulares quienes deben pasar la tarjeta por el posnet, trajo dudas y preocupaciones a los comerciantes. Diario Río Negro realizó un relevamiento que determinó que la mayoría de los vendedores están de acuerdo, pero aseguran que adaptarse va a resultar difícil para los clientes, sobre todo para los adultos mayores.

La ley provincial N° 3318 establece que los comerciantes que ofrecen la metodología de cobro por sistema de tarjetas no pueden manipularlas, sino que debe hacerlo el titular. En este contexto, al realizarse una transacción, los comerciantes o proveedores de servicios deberán solicitarle al titular de las tarjetas que las muestre para corroborar los datos y firmas, y que su contenido coincida con los del documento de identidad del usuario.

Comercios del centro neuquino opinaron sobre esta nueva medida y algunos comentaron que no estaban enterados ni les llegó alguna notificación. Lorena, comerciante de Puebla Style, manifestó que “no había escuchado la nueva ley, estamos acostumbrados a realizar nosotros las transacciones”. Lo mismo comentó Cyntia de Le Utthe, “No nos habíamos enterado, no nos llegó ningún tipo de información, estamos acostumbrados a pasar la tarjeta nosotros”.

Hay quienes sí estaban enterados de la nueva ley, o que, por sorpresa y oportunamente se lo mencionaron en otro local. Gonzalo de Dulcinea Café dijo: “fui al super y me pidieron que pase yo la tarjeta y en ese momento pensé que era por el COVID”. “Ayer fui a comprar algo y una de las vendedoras le advirtió a quien me estaba atendiendo que no podía agarrar mi tarjeta, ahí me acorde de esto”, manifestó Roxana de Adhara.

Los entrevistados coincidieron en que es una buena medida, tanto para el comerciante como para el comprador. Desde el comercio Adhara comentaron que «todo lo que sea para modernizarse está bárbaro», y que van a empezar exigir que los clientes pasen la tarjeta. Además, agregaron que entregar la tarjeta al vendedor suele ser riesgoso, “el otro día una señora me dejó la tarjeta y siguió recorriendo el local, le tuve que decir que no haga eso porque es peligroso”.

Gonzalo de Dulcinea Café expuso: “me parece bien, si es a modo de seguridad, hay muchas estafas, es mejor que la tenga el cliente y lo haga él, así te ahorras cualquier problema”. Desde Bonafide, Valeria comentó “está perfecto que el cliente vea y pase su tarjeta, nosotros vamos a las mesas ya, ahora vamos a pedir que ellos hagan la transacción”.

La costumbre de la manipulación de las tarjetas por parte de los comerciantes puso en duda el desenvolvimiento que van a tener los compradores. En Medialunas Calentitas, la cajera Natalia comentó que, al igual que en muchos locales, la transacción la realizan ellos mismos. “Buscamos las tarjetas en las mesas y lo hacemos nosotros, después las devolvemos”, mencionó. Al igual que en Dulcinea Café, que indicó “por un tiempo vamos a tener que pasar la tarjeta nosotros porque van a tener que adaptarse y aprender a hacerlo”.

Desde Puebla Style sostuvieron “no me parece mal, pero habría que ver, al no pasarla nosotros hay que estar más atentos para verificar que las tarjetas correspondan a los propietarios”, y agregó que “la gente va a tener que aprender porque solamente compra y no sabe manipular el posnet”.

Cynthia de Le Utthe aseguró que a veces la gente no está familiarizada con ese sistema, “ese conocimiento les va a costar bastante adaptarse y vamos a tener que ser quienes ayuden y la paciencia siempre al mil”.

Hay preocupación por los adultos mayores

Todos los comerciantes expresaron cierta inquietud sobre la gran tarea que tendrán que aprender y realizar los adultos mayores.

“Como comerciante veo que la gente mayor a veces no sabe usarlo y quiere que nosotros pongamos todo y pasemos la tarjeta”, sostuvo Erica de Extra Large. “A nosotras nos dicen agárrela y pásela, que yo de esto no entiendo nada”, aseguró Roxana de Adhara.

“La gente adulta no lo maneja, no le gusta, algunos les cuesta aprender y otros no quieren directamente pero bueno se les ayuda”, añadió Valeria de Bonafide. Desde Medialunas Calentitas agregaron que se les puede llegar a complicar, «a veces no ven bien, o necesitan los anteojos, o no saben hacer las transacciones digitales», mencionaron.

Cyntia de Le Utthe afirmó que tratan de ayudar siempre «porque pensamos en las personas mayores que tenemos en nuestras vidas». Sostuvo que los asisten explicándoles de la mejor manera, «vamos a ayudarlos porque es nuevo y no va a ser nada fácil», agregó.

La mayoría de los clientes de Dulcinea Café resultan ser adultos mayores, por esto, Gonzalo aseguró “es algo nuevo para ellos y todo innovador, va a ser complicado«.