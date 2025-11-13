Alerta por tormentas en Neuquén este viernes, con una máxima de 34°C en el Alto Valle: ¿Y Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas en Neuquén este viernes. Para mañana, el pronóstico había marcado una máxima de 34°C en el Alto Valle. Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica.

«El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente», precisó el SMN.

Se espera que los peores horarios sean entre la tarde y la noche. Las zonas afectadas son:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.



Mapa de alertas del SMN para este viernes 14 de noviembre.

Cómo va a estar este viernes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este viernes en Neuquén capital se espera un viernes con «un sol radiante» y una máxima de 34°C, acompañado por una leve brisa desde el oeste.

Por la noche la mínima será de 15°C, mientras que el viento cambiará de dirección hacia el sur, y las ráfagas superarán los 40 km/h.

Desde AIC reportaron que se esperan periodos de inestabilidad para el sábado.

Fuente: AIC.

En General Roca y alrededores, por su parte, también habrá una máxima de 34°C, con un cielo mayormente despejado y poca presencia desde el oeste.

Para la noche se sentirá una brisa desde el sudoeste, y la mínima será de 14°C. No pronosticaron periodos de inestabilidad.

Fuente: AIC.

Qué va a pasar en la cordillera y la costa atlántica

En Bariloche se aguarda un viernes templado, con una máxima de 23°C y un cielo parcialmente nublado, con poca incidencia del viento. Por la noche la mínima llegará a los 4°C, mientras que el viento surcará desde el noroeste con ráfagas de casi 40 km/h.

Fuente: AIC.

En Viedma, por último, la máxima será de 36°C, con un cielo mayormente despejado, que estará acompañado por viento desde el oeste con ráfagas de 50 km/h. Por la noche mermará la presencia del viento, mientras que la mínima será de 11°C.